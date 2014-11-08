Asgari ücrete 31 lira zam!

Hükümet Hükümet 2015 yılı programında asgari ücrete yılın ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 3'er zam yapmayı planlıyor. Bu zam oranlarının geçerli olması haline Ocak 2015'te asgari ücret brüt bin 168 lira, net 922 lira olacak. Hali hazırda 891 lira olan asgari ücret, söz konusu oranda zam yapılmasıyla net 31 lira zamlanacak.

Habertürk'te yer alan habere göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda da söz konusu zam oranlarında anlaşılması halinde asgari ücret 2015'in ilk 6 ayında brüt bin 168 lira, net 922 lira, ikinci 6 ayında ise brüt bin 203 lira, net 947 lira olacak.

Hali hazırda net 891 lira olan asgari ücret, söz konusu oranda zam yapılmasıyla günde 1 lira, ayda 31 lira zamlanacak.

Asgari ücretli bir çalışanın maaşıyla birlikte işverene maliyeti; SGK işveren primi 181 lira, işsizlik sigortası işveren primi 23 lira, sosyal güvenlik primi işveren ödemesi 204 lira olmak üzere toplam bin 372 lira olacak.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, aptığı açıklamada, hükümet programında yer alan zam oranının hayat şartlarının oldukça altında olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu zam oranının konuşulacak ve kabul edilecek hiçbir tarafı yok. Planlamayı yapanlar sanırım hayat şartlarından bihaber yaşıyor. Söz konusu zam oranıyla çalışanın maaşı günde 1 lira artıyor. İşçimize bu reva görülmemeli, biz buna karşıyız."