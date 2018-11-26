Asgari ücret zammı 2019'da ne kadar olacak?

Türkiye ekonomisinin içine girdiği darboğaz en çok asgari ücretle hayatını idame ettirmeye çalışan vatandaşları etkiliyor. Birçok çalışan 2019’da asgari ücret zammının ne kadar olacağını merakla araştırıyor. Sendikalar bin 603 lira olan asgari ücretin Aralık ayında 2 bin liraya çıkarılması gerektiğini söylüyor. Peki asgari ücret 2019'da kaç lira olacak?

Asgari ücret yeni yıl yani Ocak 2019 yaklaştıkça merak konusu oluyor. Geçen yıl yüzde 14.2 oranında zam yapılan asgari ücret bu yıl ne kadar zam gelecek henüz belli değil. Asgari ücret zammına göre zam alacak birçok kişi ve asgari ücret alanlar, 2019'da asgari ücret zammının ne kadar olacağını merakla araştırıyor. Sendikalar, 2018 yılı için brüt 2 bin 209 lira, net bin 603 lira olan asgari ücretin, 2019 yılı için en az 2 bin liraya çıkarılmasını istiyor.

Asgari ücret zammı görüşmeleri aralık ayında

Türk-İş yönetimiyle önümüzdeki hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına müracaat edeceklerini aktaran Atalay, şöyle devam etti:

“Aralık ayındaki asgari ücret görüşmelerini geriye çekelim diyeceğiz. Asgari ücretlinin dayanma gücü kalmadı. Bununla ilgili önümüzdeki hafta başında randevumuza gideceğiz. Bakanla hafta içinde bu konuyu konuşup kamuoyunu bilgilendiririz. 2 bin lira rakamı, Aralık ayına kadar. Aralık ayındaki hükümetle yaptığımız görüşmelerle 2 bin liranın üzerinde olsun. Aralık ayındaki görüşmelere kadarki talep bu. Çünkü baktığınız zaman erimeye ancak öyle rakam geliyor. Şimdi ben çıkıp ‘4 bin lira, 5 bin lira' derim. Bir zamanki siyasetçiler gibi sendikalar da sallar. Sallamak kolay. Makul ve mantıklı şeyleri söyleyerek netice almak lazım. Yani afaki konuşmanın hiçbir anlamı yok. Geçen ziyaretimize DİSK başkanı ve heyeti geldi. Sonra arkamızdan yaptıkları açıklamada, ‘Türk-İş 2 bin liralık rakamı makul, katılıyoruz ve destek veriyoruz' dediler. Onlara da teşekkür ediyoruz.”