Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı

Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu 2019 yılının ücretini belirlemek üzere toplandı. Komisyonda ilk kez asgari ücretle geçinen bir işçi de yer aldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı\'nda düzenlenen toplantıya Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, işçi, işveren ve kamu temsilcileri katılıyor. Toplantı öncesi Türk İş görevlileri tarafından salonda simit dağıtıldı. Toplantıda en çok ilgiyi, komisyona katılan ilk işçi olmak özelliği taşıyan ve Yalova Üniversitesi\'nde asgari ücretle özel güvenlik görevlisi olarak çalışan evli ve 2 çocuk annesi Gülden Görmez çekti.

Toplantıda ilk olarak Bakan Selçuk konuştu. Asgari ücretin çalışma hayatında, ücret politikalarında en alt sınırı ortaya koyduğunu söyleyen Bakan Selçuk, \"Buradaki tüm çabamız tüm sosyal tarafın görüşlerini göz önünde bulundurarak işçi ve işverenlerimizle birlikte sürdürülebilir kalkınmayı tesis edecek şekilde bu alt sınırı daha ideal bir noktaya getirebilmek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dile getirdiği gibi 2019’da en önemli önceliklerimizden biri istihdamı artırmak olacak. Asgari ücretin ekonomi konjonktürle uygun bir şekilde tespit edilmesi olacak. Üretimde verimliliğin artırılması da kuşkusuz bu sosyal diyalogun güçlendirilmesine bağlı\" dedi.

\'TÜM KESİMLERİN MEMNUN OLDUĞU BİR RAKAMI AÇIKLAYACAĞIMIZI UMUYORUM\'

Asgari ücretin her yıl yeniden belirlendiği belirten Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

\"Asgari ücret tespit komisyonumuz çok önemli bir mekanizma. 16 yıllık hükümetlerimiz döneminde işçi ve işverenlerimizin haklarını gözeterek her zaman çözüme kavuşturan taraf olduk. Bu anlamda işçilerimiz de işverenlerimiz de müsterih olsunlar. Komisyon toplantılarıyla haklarını koruyarak, ülkemizin kalınmasına katkıda bulunacak bir sonuca ulaşacağımıza inanıyorum. AK Parti’nin iktidara gelmeden önce belirlenen son asgari ücret 2002 Temmuz ayına aitti. 184 lira düzeyinde olan asgari ücreti 1603,12 liraya yükselttik. Komisyonumuzun bu ay tespit edeceği asgari ücret, istihdama, yatırımlara, yani bir bütün olarak tüm ülke ekonomisine yön verecek. Asgari ücretin çalışma barışına olumlu katkıda bulunacak, işçilerimizin ve işverenlerimizin taleplerine uygun seviyede tespit edilmesini temenni ediyorum. Bu çalışmalar sonunda bir araya geleceğimiz son toplantımızda tüm kesimlerin memnun olduğu bir rakamı açıklayacağımızı da umuyorum. 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek asgari ücret tespit çalışmaları için başarılar diliyorum.\"

\'KOMİSYON ÇALIŞMALARINDA BELİRLEYİCİ OLAN HÜKÜMETİN YAKLAŞIMIDIR\'

Bakan Selçuk\'un ardından Türk İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat konuştu. Irgat, asgari ücretin belirlenirken geçim şartlarının dikkate alınmasını isteyerek, \"Asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. Asgari ücretle çalışmak durumunda olan milyonlarca asgari ücretli işçi ve ailesi, bu çalışmaların sonucu merakla, umutla takip etmektedir. Öncelikle asgari ücretli işçinin ailesinin ile birlikte karşı karşıya kaldığı ekonomik ve mali şartları iyileştirecek düzenlemeler için adım atılmasıdır. Şimdiye kadar asgari ücret belirlemelerinde sürdürülen kısır döngüyü kıracak bir yaklaşımın gösterilmesidir. Komisyon çalışmalarında belirleyici olan hükümetin yaklaşımıdır\" şeklinde konuştu.

VERGİ DİLİMLERİ VE KESİNTİ ORANLARI TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ise, asgari ücretin siyasi polemiklere alet edilmemesini talep ettiklerini belirtti.

Koç, şöyle konuştu:

\"TİSK olarak öncelikle asgari ücret görüşmelerinde hedef yatırımlar, rekabet gücü, verimlilik, işsizlikle en önemlisi enflasyonla mücadele hedeflerinin dikkate alınmasını, asgari ücret desteğinin arttırılarak devam ettirilmesini, geçtiğimiz yılda beyan ettiğimiz yüzde 2 olan işsizlik sigortası işveren payının 2019 yılı için alınmamasını ve yine geçtiğimiz yıl beyan ettiğimiz SGK işveren desteğinin yüzden 5\'den 6\'ya çıkmasını ama toplu iş sözleşmeli yerlerde bunun yüzde 7 olarak uygulanmasını, son olarak ücretlerde vergi dilimleri ve kesinti oranlarının tekrar gözden geçirilmesini bekliyor ve talep ediyoruz.\"

Toplantı daha sonra basına kapalı bir şekilde devam etti.



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