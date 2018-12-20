Asgari ücret pazarlığında üçüncü toplantı bugün: İşçi, 3 bin 492 lira alacaklı

Hükümet, işveren ve işçi arasındaki asgari ücret pazarlığında 3. toplantı bugün Türk-İş’te yapılacak. Toplantıda TÜİK bir işçinin geçim maliyetini komisyona sunacak. Hükümetin TÜİK’in geçen yıl verdiği rakamı kabul etmemesi ve daha düşük asgari ücret belirlemesi nedeniyle asgari ücretli işçi bu yıl toplam 3 bin 492 lira eksik ücret aldı. “Enflasyon kadar zam, mevcut yoksulluğun sürmesine anlamına gelir” diyen Türk-İş ise, “insanca yaşanabilecek” ücret talep etti.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre TÜİK geçen yıl aralık ayındaki görüşmeler sırasında bekar bir çalışanın geçimi için gereken aylık maliyeti net bin 893.90 lira olarak belirlemişti. Türk-İş’in o ay için hesapladığı tek işçinin aylık geçim maliyeti ise bin 958.56 liraydı. Buna karşın hükümet devletin resmi kurumu olan TÜİK’in rakamını bile dikkate almadı. Bugünkü toplantıda TÜİK, bir işçinin aylık geçim maliyetini komisyona bildirecek. Hükümetin bu yıl TÜİK’in rakamını dikkate alıp almayacağı ise ayın sonunda yapılacak son toplantıda belli olacak. Bu arada Türk-İş’in bekar bir çalışan için belirlediği aylık asgari harcama tutarı 2 bin 385 lira.

400 lira arttı

Toplantıya ev sahipliği yapacak Türk-İş, masaya getireceği raporunda şu değerlendirmelere yer verdi:

-“Açlık Yoksulluk Sınırı Araştırması” Kasım 2018 bulgularına göre; 4 kişilik ailenin açlık sınırı 1.943 TL, yoksulluk sınırı ise 6 bin 328 TL’ye çıktı. Bir yıl içinde asgari mutfak masrafı neredeyse 400 TL arttı. Bin 603.12 TL’lik net asgari ücret 4 kişilik ailenin gıda harcamasını bile karşılamaktan uzak.

-Geçen her ay enflasyon nedeniyle satın alma gücü geriledi. Aradan geçen bir yılın sonunda gerçekleşen enflasyon yüzde 21.62 oranında. Kaldı ki, enflasyon kadar zam uygulaması, mevcut yoksulluğun sürmesi anlamındadır.

-Asgari ücret belirlenirken “aile” faktörü mutlaka dikkate alınmalı.

-Asgari ücret, işçinin ailesi ile birlikte günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir tutarda olmalı.

-Asgari ücret belirlenirken, TÜİK verileri kullanılmalı.