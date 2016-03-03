25 milyon liralık asfalt ihalesinde arbede

İSFALT’ın gerçekleştirdiği 25 milyon liralık yol yapım, onarım ve asfaltlama ihalesi kargaşa, gözaltı ve suç duyurusuna sahne oldu. İhaleye teklif vermek isteyen birçok firma tehdit edildiklerini, ayrıca ihalenin yapıldığı binaya girmelerinin engellendiğini iddia etti. İhalenin yapıldığı İSFALT Genel Müdürlük binası önünde ihale öncesi taraflar arasında çıkan arbede sonucu polis 6 kişiyi gözaltına aldı. Şartname alan 53 firmadan sadece 3’ünün teklif verdiği açıklanırken 4 teklifin ihale komisyonu odasına teslim edilmeyerek yan odada tutulduğu öne sürüldü. İSFALT Genel Müdürü Ahmet Ağırman dün ihaleyi iptal ettiğini açıkladı.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, İSFALT’ın 29 Şubat’ta gerçekleştirdiği 25 milyon liralık yol yapım, onarım ve asfaltlama ihalesi kargaşa, gözaltı ve suç duyurusuna sahne oldu. İSFALT Genel Müdürü Ahmet Ağırman dün hürriyetin soruları üzerine ihaleyi savundu ancak yaklaşık 3 saat sonra ihaleyi iptal ettiğini açıkladı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi İstanbul Asfalt Fabrikaları San. ve Tic. AŞ’deki (İSFALT) ihaleye teklif vermek isteyen birçok firma tehdit edildiklerini, ayrıca ihalenin yapıldığı binaya girmelerinin engellendiğini iddia etti. İhalenin yapıldığı İSFALT Genel Müdürlük binası önünde ihale öncesi taraflar arasında çıkan arbede sonucu polis 6 kişiyi gözaltına aldı. Şartname alan 53 firmadan sadece 3’ünün teklif verdiği açıklanırken 4 teklifin ihale komisyonu odasına teslim edilmeyerek yan odada tutulduğu öne sürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ihaleye Z.B.K.’nın sahibi olduğu A.Y. firması 23 milyon 740 bin TL, B.P. Danışmanlık 24 milyon 682 bin TL, S.M. Araçlar ise 24 milyon 682 bin TL’lik teklif verdi.

Dün konuyla ilgili sorularımız üzerine İSFALT Genel Müdürü Ahmet Ağırman önce ihaleyi savundu ardından yaklaşık 3 saat geçtikten sonra iptal ettiğini açıkladı. Her şey İstanbul genelinde yol yapım, onarım ve asfaltlama işleri için, 5 Şubat günü verilen ilan ile başladı. Açık usul yapılacağı beyan edilen ihale 2016/12438 numarası ile kayıtlara girdi. Firmaların 29 Şubat günü saat 14:00’e kadar teklif dosyalarını müdürlüğe sunmaları kararlaştırıldı.

GERGİNLİK YAŞANDI

İhale günü İSFALT’ın Üsküdar’daki genel müdürlük binasına gelen firma temsilcileri ile güvenlik görevlileri arasında gerginlik yaşandı. İhale katılımcılarının binaya alınmak istenmediği öne sürüldü. Tartışmalar alevlenince devreye polis girdi. Olayların tırmanması üzerine polis 2 ihale katılımcısı ile onlara engel olduğu öne sürülen 4 kişiyi gözaltına aldı. Savcılık ön soruşturma için Üsküdar Asayiş Büro Amirliği’ne talimat verdi. İhaleye teklif vermesinin engellendiğini öne süren işadamı T.D. şöyle dedi: “Anormal bir durum vardı kapıda. Bizi içeri almadılar. Zaman yaklaştıkça gerginlik arttı. Daha sonra zorla da olsa içeri girdim.

Teklif dosyamı aldılar. Saat 14:00’e kadar bana ‘Alındı’ kaydını vermediler. Daha sonra ‘süre geçti’ dediler. Yan odada tutulan, komisyona iletilmeyen teklifim 16 milyon 800 bin liraydı. Geçerli tekliflerden çok daha düşüktü. Suç duyurusunda bulunduk.”

Adının yazılmasını istemeyen bir başka firma yetkilisi ise “Genel müdürlük çevresindeki 100’e yakın kişi firmaların teklif vermelerini engellemek için oradaydı. Bir firmanın şartnamesi gözümüzün önünde yırtıldı. Daha sonra durum polise bildirildi ve bazı kişiler Doğancılar Polis Karakolu’na götürüldü” şeklinde konuştu.

‘KİM NE TEKLİF VERDİ BEN BİLE BİLMİYORUM’

İHALENİN daha önceden belirlenen bir firmaya verilmesinin söz konusu olamayacağını vurgulayan İSFALT Genel Müdürü Ahmet Ağırman şunları söyledi: “Eğer ihale daha önceden birine verilmek istenirse, idare 53 firmaya dosya satmaz ki bu firmaların çoğu İstanbul dışından… Ancak bu firmalardan sadece 3’ü teklif verdi. Bu teklifler de ihale komisyonunun önünde. Verilen rakamları ben de bilmiyorum. İhalenin sonucunun belli olması 15 günü bulur. Ben, ihale öncesi hiçbir firma sahibiyle görüşmedim. İhalelerimiz açık usulle yapılıyor. İsteyene şartname veriliyor.”

Ağırman, ihale verileceği öne sürülen Z.B.K.’ya ilişkin ise “Evet bu kişiyi tanıyorum. Bize iş yapıyor. Müteahhidimiz olduğu için tanıyorum. En son bir hafta önce görüştüm. Kurumdan daha önceki işi nedeni ile alacağı vardı geldi onu aldı. Zaza O. ismi ise bana yabancı gelmedi. Ancak kendisi ile hiçbir irtibatım yok” dedi. Ağırman dünkü ilk görüşmemizden yaklaşık 3 saat sonra Hürriyet’i arayarak ihaleyi iptal ettiğini açıkladı. Ağırman “İhalede yeterli rekabet koşulu oluşmadığı için iptal ettim. 53 firma şartname alıp 3 teklif olduğu için bu işte bir sorun var” dedi.

SAVCILIĞA BİLDİRİLEN İDDİALAR

iSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaşan suç duyurularında dikkat çekici iddialar yer aldı. Savcılığa bildirilen iddialar şöyle: “İhalenin kime verileceği önceden belirlendi. Başlangıçta, ihale şartnamesi belli sayıda firmaya verdirildi. Bazı firmaların noter aracılığı ile başvurmaları sonrası toplam 53 kişi ve firmaya şartname verildi. İddiaya göre, İSFALT Genel Müdürü Ahmet Ağırman, şartname alan bazı firmaları arayıp ihaleye girmemelerini istedi bazı firma sahipleri ile de birçok kez bir araya geldi. İhaleye kısa süre kala ise, şartname alan firma sahiplerini, Ankara’dan “Zaza O.” olduğunu söyleyen bir kişi aradı. Aradığı firma sahiplerine ‘ihaleye girmeyin’ telkininde bulundu. İddiaya göre, ihaleye giremeyen firmalara, ihale bedelinin yüzde 5’inin dağıtılması kararlaştırıldı.”