Asfaltta alçak uçuş

edo competition, Lamborghini Murcielago’yu 70 HP güç takviyesi ile bir yer uçağına dönüştürmüş



Almanya kökenli bir firma olan edo competition süper spor otomobilleri adeta birer yer uçağına çevirmesiyle meşhur. Porsche’den Ferrari’ye, Maserati’den Lamborghini’ye kadar farklı araçlara tuning programları uygulayan firma motor modifikasyonu ile birlikte hazırladığı araçlarda görsel değişiklikler de yapıyor. Firmanın son ürünü olan Lamborghini Murcielago’da da hem görsel dokunuşlar, hem de motor modifikasyonuna yer verilmiş.



6.5 litrelik V12 silindirli atmosferik Lamborghini motoruna yaptığı müdahaleler ile gücü 7625 d/d’de 710 HP’ye yükselten firma, torku da 6400 d/d’de 700 Nm’ye çıkartmış. Bunun için aracın ECU’sunu yeniden düzenleyen kuruluş ayrıca yeni egzoz sistemi tasarlamış. Komple paslanmaz çelikten hazırlanan yeni sistemde headers da değiştirilmiş. Silindir kafalarını elden geçiren firma, yüksek kapasiteli katalitik konvertörü araca adapte ederken egzoz kelebek valf kontrolünü de yenilemiş.



Bu araç için özel olarak tasarlanan hava filtre kitiyle tamamlanan motor modifikasyonu sonucu Murcielago 360 km/s’den daha fazla olan son hıza kavuşup 0-100 km/s hızlanmasını 3.2 saniyede, 0-200 km/s hızlanmasını ise 10 saniyeden daha kısa sürede tamamlar hale gelmiş. Asıl adı Murcielago LP 640 olan araç, artan gücünün de etkisiyle firma tarafından LP 710 olarak adlandırılmış.



Standart debriyaj sisteminin yetersiz geleceğinden ve performans kaybı yaşanmaması için edo competition yeni bir debriyaj kiti de hazırlayarak araca monte etmiş. Bunun dışında standart modelin dört tekerlekten çekiş sisteminden de vazgeçilerek, güç arka tekerlekler üzerinden yola aktarılmaya başlanmış. edo competition bu karar sonucu aracın 40 kg hafiflediğini ve özellikle kalkışlarda aracın önemli bir avantaja kavuştuğunu belirtiyor. Yol tutuşu iyileştirmek için 19 inçlik jantlara güvenen Lamborghini önlerde 225/35, arkalarda ise 325/30 ölçüsündeki lastiklerle yere basıyor.



Gövde renginin değiştirilebildiği araçta farklı bir görünüm elde etmek için air brush işlemi uygulanırken, tüketicinin istediği renk alternatifi araca uygulanıyor. İç mekanda ise deri döşemeler yine tüketici istekleri doğrultusunda değiştirilip, konsol karbon fiber parçalarla zenginleştirilmiş. Tüm değişikliklerin yapılması için araçları Almanya Ahlen şehrine çağıran firma, eğer hazırda bir Murcielago’nuz yoksa, aracı da üreticiden temin ederek, araç dahil tüm bu işlemleri 690 bin dolar karşılığında gerçekleştiriyor…

