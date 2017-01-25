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Yaşam

Asfaltı eriten maddenin ne olduğu belli oldu

Şüpheli madde üzerinde kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer testi yapıldı

25 Ocak 2017 12:22

D-100 karayolunun Bolu kesiminde yola dökülen kimyasal madde paniğe neden oldu. Yolda seyreden bir araçtan düştüğü düşünülen sıvının asfaltı erittiğini gören itfaiye ve AFAD ekipleri alarma geçti. Yola dökülen sıvıdan örnek alan ekipler, Şüpheli maddenin, yüksek performans yağı olduğunu ve insan sağlığı ile çevreye zararı olmadığını belirledi.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolunun eski İstanbul kavşağında yolda bir sıvı olduğu ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine gitti. Hürriyet'te yer lan habere göre, yolda seyreden bir araçtan düştüğü düşünülen kovadan yola dökülen sıvının asfaltı erittiğini gören ekipler, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ve Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yolun sıvı dökülen bölümünü emniyet şeridiyle çevirerek, trafiğe kapattı.

Yola dökülen sıvıdan örnek alan ekipler, şüpheli madde üzerinde kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) testi yaptı. Şüpheli maddenin, yüksek performans yağı olduğunu ve insan sağlığı ile çevreye zararı olmadığını belirleyen ekipler, kimyasal maddenin temizlenmesi için çalışma başlattı. İlk olarak bölgeye çağrılan karayollarıekipleri tarafından üzerine toprak atılan kimyasal madde, daha sonra Bolu Belediyesi temizlik ekipleri tarafından temizlendi. Yola dökülen kimyasal madde nedeniyle asfaltta yaklaşık 2 santimetre derinliğinde 1 metre çapında erime meydana geldi. 

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