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Yaşam

Asfalt yüklü kamyon devrildi, TEM'de trafik kilitlendi

Meydana gelen kaza sonucu 2 kişi yaralandı

23 Ekim 2016 22:06

Sakarya'da devrilen kamyondan yola dökülen sıcak asfalt nedeniyle otoyolunun İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı

Habertürk'te yer alan habere göre, Cevdet Aslan'ın kullandığı sıcak asfalt yüklü 41 PZ 049 plakalı kamyon, TEM Otoyolu Ankara istikametinde, lastiğinin patlaması sonucu Adapazarı gişelerine yakın noktada sol şeritteki Mehmet Aksoy idaresindeki 06 FJ 8699 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın da etkisiyle yaklaşık 50 metre savrulan kamyon, refüje devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Aslan, ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralı iki sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, yola dökülen sıcak asfalt nedeniyle İstanbul istikametindeki iki şeridin ulaşıma kapanmasıyla TEM Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Karayolları ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik temizlik çalışması ve kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

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