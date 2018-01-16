Asfalt makinesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki asfalt makinesine çarptı. Ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, Aydınpınar köyü\'nde meydana geldi. 28 yaşındaki Caner Özbek idaresindeki 35 EY 1358 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında çalışma için bekleyen ve park edilen asfalt makinesine çarptı. Ağır yaralanan Caner Özbek, olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Caner Özbek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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