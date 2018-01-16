T24 LogoT24 Logo
Gündem

Asfalt makinesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki asfalt makinesine çarptı

16 Ocak 2018 13:57

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki asfalt makinesine çarptı. Ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde, Aydınpınar köyü\'nde meydana geldi. 28 yaşındaki Caner Özbek idaresindeki 35 EY 1358 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında çalışma için bekleyen ve park edilen asfalt makinesine çarptı. Ağır yaralanan Caner Özbek, olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Caner Özbek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHADÜZCEAğırKazaAydınpınarCanerEYAcilAtatürk Devlet HastanesiKazaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24