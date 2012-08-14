Asfalt işçisinin DNA'sı bozuluyor

ABD’de çevre ve iş sağlığı konulu araştırmaları yapan Türk professor Berrin Serdar, çatı ve yol asfaltında çalışan işçiler üzerinde yaptığı araştırmalarda ciddi boyutta DNA hasarı tesbit etti.

DNA’da hasar olması kanser gelişiminde önemli bir etken olarak gösteriliyor. Colorado Üniversitesi’nde Çevre ve İş Sağlığı bölumde görev alan Berrin Serdar, British Medical Journal’da yayınlanan son çalışmasında Güney Florida’da asfalt ile çalışan çatı ve yol işçilerinde görülen “polisiklik aromatic hidrokarbon” (PAH) maruziyeti ve bunun DNA hasarı ile olan ilişkisini inceledi.

Kandaki DNA izlendi

Serdar araştırma süreci ile ilgili, “Bir grup çatı işçisini işe başlamadan önce ve 6 saatlik işten sonra inceledik. Bu sürede işçilerin kanlarındaki DNA hasarının ciddi ölçüde arttığı ve bu artışın idrardaki PAH biyomarkerlarıyla orantılı olduğunu tesbit ettik. İşçilerin büyük bölümü çatıları erittikleri sıcak asfalt ile kaplıyorlar ve bir kısmında sıcak asfalt temasına bağlı cilt yanıkları var. Ciltlerinde yanık olan işçlerde ve iş sırasında koruyucu eldiven kullanmayanların kanlarında daha yüksek DNA hasarı tespit ettik. DNA’da hasar olması kanser gelişiminde önemli bir aşamadır. Ancak, günlük hayatımızda DNA hasarına yol açan çok fazla faktöre maruz kalmamıza rağmen, vücudumuzda DNA hasarını onaran mekanizmalar da var'' dedi.