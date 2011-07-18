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Yaşam

Asfalt eridi, terlikler yola yapıştı!

Hava sıcaklığının 39 dereceyi bulduğu Antalya'da sıcaktan eriyen asfalt, yoldan geçmeye çalışanların terliklerinin yola yapışmasına neden oldu...

18 Temmuz 2011 03:00

T24 - Hava sıcaklığının 39 dereceyi bulduğu Antalya'da sıcaktan eriyen asfalt, yoldan geçmeye çalışanların terliklerinin yola yapışmasına neden oldu. 

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Antalya'da günün en yüksek sıcaklığı 39 derece ölçüldü. Deniz suyu sıcaklığının 26 derece, nem oranının ise yüzde 35 olduğu Antalya'da, sıcaktan bunalanlar, serinlemek için denize girmeyi tercih etti. 



Dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline ulaşmak için karayolundan geçmeye çalışan bazı kişiler, eriyen asfaltta yürümekte zorlandı. Bazılarının terlikleri ise, eriyen asfalta yapışıp kaldı.

Kış aylarında kar yağışı yüzünden kayganlaşan yollara tuz döken Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, bu sefer eriyen asfaltın üzerine toprak atarak, asfaltın yapışmasını engellemeye çalıştılar.


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