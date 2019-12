-ASFALT ''AĞLATAN'' SICAĞA, YHT'LER ''MEYDAN OKUYOR'' ANKARA (A.A) - 04.08.2010 - Yüksek Hızlı Trenler (YHT), yollardaki asfaltı bile eriten sıcak havalarda, seferlerini sorunsuz sürdürüyor. Eksi 40 ile artı 40 derece arasındaki sıcaklıklardan etkilenmeyen raylarda sefer yapan YHT'ler, 250 kilometreyi aşan hızı ve klimalı konforuyla yolcusundan tam not alıyor. Yolcu sayısı her geçen gün artan YHT'ler, 6 Ağustostan itibaren Eskişehir-Ankara arasında cuma ve pazar günleri saat 21.00'de de sefer yapmaya başlalayacak. TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman yaptığı açıklamada, Dünya Demiryolları Birliği standartlarına uygun döşenen YHT raylarının, (-) 40 ile (+) 40 derece arasındaki sıcaklıklardan etkilenmediğini söyledi. Ankara'da 40 dereceyi bulan sıcaklıkların, YHT'leri etkilemediğini ifade eden Karaman, ''Arkadaşlarımız sürekli ray sıcaklıklarını ölçüyorlar. Ayrıca her tren kendi hattını kendisi ölçüyor'' dedi. İki ayrı klima sistemine sahip olan YHT'lerin iç sıcaklığının, dışarıdakinden 15 derece az olacak şekilde düzenlendiğini belirten Karaman, yolcu taleplerinde artış yaşandığı için Eskişehir-Ankara arasında 6 Ağustostan itibaren Cuma ve Pazar günleri saat 21.00'de yeni bir sefere başlanacağını kaydetti. Karaman, ''Yolcumuz çoğaldıkça eklemelere devam edeceğiz. Her şeyimiz hazır, trenimiz var, elemanımız var, yolumuz var. Her saat başı Ankara-Eskişehir arasında hızlı tren çalıştırıyoruz. Sefer sayısı arttığı için yer de bulunabiliyor'' diye konuştu. -NORMAL TRENLERİN HIZI AZALTILIYOR- Süleyman Karaman, sıcak hava nedeniyle normal tren raylarının yenilenen yüzde 70'lik bölümünde herhangi bir sorun yaşanmadığını, ancak 50 yıldır yenilenmeyen yüzde 30'luk kısmında zaman zaman sorun yaşanabildiğini anlattı. Havaların çok sıcak olduğu yerlerde yük trenlerinin hızlarını yavaşlattıklarını ifade eden Karaman, ''Yolcu treni çalışan yerlerde böyle bir sorun ile karşılaşmadık, karşılaşmıyoruz. Çok sıkıntılı zamanlarda hızlarını yavaşlatıyoruz. Onun için bazı trenlerimizde tehirler var ama yaz sıcakları olduğunda bunlar olabiliyor. Özellikle Güney Doğu Bölgesi daha sıcak, yenilenmemiş yollarımızda bazı sıkıntılar var ama yolcu trenlerini orada çalıştırmıyoruz, yük trenlerimiz oluyor'' diye konuştu. -TERÖR SALDIRILARINA KARŞI SIKI KONTROL- Karaman, bir kaç gün önce yük ve yolcu taşıyan karma bir trene yönelik terör saldırısını anımsatarak, bu olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Olası terör saldırılarına karşı önlem aldıklarını ifade eden Süleyman Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kontrolleri sıklaştırdık. Demiryollarında her 10 kilometrede bir yol bekçisi var ama tabii gündüzleri daha çok yola bir şey düştü mü, aksaklık var mı diye kontrol ediyor. Terör saldırılarına karşı gece kontrolleri biraz sıklaştırdık, bütün izinleri kaldırdık. Yolları daha da sıkı kontrol etmeye çalışıyoruz. Her 50 kilometrede bir olmak üzere Türkiye'de 150'ye yakın şeflik var. Bunlar 20 kişilik ekipleriyle birlikte yolu kontrol ediyorlar ama Türkiye'de bazı bölgeler var ki oralarda yolu kontrol etmekte zorlanıyoruz.''