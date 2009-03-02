Asena ve Ece Gürsel ringde kapıştı

Asena bu kez ringlerde esti - FOTOGALERİ

Marmaris'te düzenlenen kick boks şampiyonasının açılışında, Asena ve Ece Gürsel, `Vur vur inlesin' tezahüratları arasında 2 dakika boyunca kapıştı, birbirlerine tekme ve yumruk salladı.Ece Gürsel'in oldukça acemi gözüktüğü, 1,5 yıldır kick boksla uğraştığı bilinen Asena'nın iserakibine zarar vermekten çekindiği gözlendi. Hakemler, gösteri niteliğindeki müsabakanın, berabere sonuçlandığına karar verdi. Asena, Türkiye ve İsveçre'den 14 sporcunun 7 ayrı sıklette şampiyonluk mücadelesi verdiği `Grand Yazıcı Turban Otel'deki organizasyonun finalinde, albümünde yer alan iki şarkıyı seslendirdikten sonra, 2008 Türkiye Kick Boks Şampiyonu 19 yaşındaki Onur Tekel ile de gösteri maçı yaptı.Yeşil Marmaris Anonim Şirketi sponsorluğunda gerçekleşen şampiyonayı, aralarında AKP Muğla Milletvekilleri Yüksel Özden ve Mehmet Nil Hıdır, Türkiye Kick Boks Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, AKP Marmaris Belediye Başkan Adayı İngiltere Marmaris Fahri Konsolosu Ali Doğan Tugay, İlçe Emniyet Müdürü Yaşar Turan Çebi, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Binbaşı Yakup Karakaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'ın da bulunduğu yaklaşık bin kişi izledi. Şampiyonanın sunuculuğunu ise spiker Orhan Ayhan yaptı.Müsabakaların raund aralarında, dans grupları ve Marmaris Aikido Grubu'nun gösteriler sunduğu şampiyonada, 7 sikletin 6'sında galip gelen Türk takımı şampiyonu oldu.Türk takımına kupasını AKP Marmaris Belediye Başkan Adayı Ali Doğan Tugay verdi.