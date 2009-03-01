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Asena ve Ece fena kapışacak

Oryantal Asena ve manken Ece Gürsel, kick boks şampiyonası için gösteri maçına çıkıyor.

01 Mart 2009 02:00

Oryantal Asena ve manken Ece Gürsel, kick boks şampiyonası için gösteri maçına çıkıyor.

Ünlü oryantal Asena ile manken Ece Gürsel, bugün Marmaris'te yapılacak olan 1. Uluslararası Kick Boks Şampiyonası'nın açılışında ringe çıkıp dövüşecek. Yeşil Marmaris turizm firması tarafından birincisi düzenlenen Uluslararası Kick Boks Şampiyonası'nı deneyimli sunucu Orhan Ayhan sunacak. Açılışın en büyük sürprizi ise Asena ile Ece Gürsel'in yapacağı müsabaka olacak. Asena ve Gürsel, Orhan Ayhan'ın anlatımı eşliğinde ikişer dakikalık 3 raunt boyunca kozlarını ringde paylaşacak. Asena ve Gürsel'den sonra Türkiye ve İsviçre'den 14 sporcu 7 ayrı sıklette şampiyonluk için ter dökecek.

Ücret istemediler

Şampiyonayı organize eden Yeşil Marmaris Anonim Şirketi Genel Müdürü Selçuk Akay, Asena ve Ece Gürsel'in etkinlik nedeniyle ücret talep etmediklerini belirterek, "Asena kick boks tutkunu. Ece Hanım da Marmaris'i çok seviyor" dedi.

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