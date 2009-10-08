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Asena, Tatlıses'e 20 bin euro tazminat ödeyecek

Asena, İbrahim Tatlıses'e 20 bin euro tazminat ödeyecek.

08 Ekim 2009 03:00

İbrahim Tatlıses'le ayrılık aşamasında olduğu tarihlerde, Tatlıses'le birlikte yurtdışı konserlerine gitmeyen Asena, ünlü türkücüye 20 bin euro tazminat ödeyecek.

İbrahim Tatlıses'in yapım şirketiyle yurtdışı konserleri için kısa bir anlaşma imzalayan, ancak bu konserlerin hiçbirine katılmadığı için Asena hakkında ünlü türkücünün avukatı Beykoz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Dava sonucunda ünlü oryantalin gitmediği işler için 20 bin euro tazminat ödemesi kararı çıktı. Asena'nın temyiz hakkı var.

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