Asena, Tatlıses'e 20 bin euro tazminat ödeyecek

İbrahim Tatlıses'le ayrılık aşamasında olduğu tarihlerde, Tatlıses'le birlikte yurtdışı konserlerine gitmeyen Asena, ünlü türkücüye 20 bin euro tazminat ödeyecek.



İbrahim Tatlıses'in yapım şirketiyle yurtdışı konserleri için kısa bir anlaşma imzalayan, ancak bu konserlerin hiçbirine katılmadığı için Asena hakkında ünlü türkücünün avukatı Beykoz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Dava sonucunda ünlü oryantalin gitmediği işler için 20 bin euro tazminat ödemesi kararı çıktı. Asena'nın temyiz hakkı var.