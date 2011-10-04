Asena 'Pis işlere sokmayın beni'

T24 - Asena, İbrahim Tatlıses’in Ayşegül Yıldız’la evlenmesinin kendisi için sürpriz olmadığını söyledi. Derya Tuna’nın tepkisi hakkında ise yorum yapmak istemedi: “Bunların hayatı karışık. Öyle pis işlere sokmayın beni” dedi.

Hürriyet gazetesinde yer alan haberde, dün “Saba Tümer ile Bugün” programına konuk olan Asena, bir dönem aşk yaşadığı İbrahim Tatlıses’in evliliği hakkında konuştu. Ünlü oryantal, Tatlıses’in Ayşegül Yıldız’la evlenmesinin kendisi için sürpriz olmadığını söyledi: “İbrahim Tatlıses’in Ayşegül’le evlenmesine şaşıranlara şaşırdım. Herkes Ayşegül’ü bilirdi. ‘Şok haber’ denildi. Bunun nesi şok, anlamadım. Tabii ki Ayşegül’le evlenecekti. Başka biriyle evlense şoke olurdum.”



Benim kocam asker

Asena, “Derya Tuna’nın İbrahim Tatlıses’in evliliğine şaşırmasına nasıl bakıyorsun? Son anda öğrenmiş olabilir mi?” sorusuna da çarpıcı bir yanıt verdi: “Bunların hayatı karışık. Öyle pis işlere sokmayın beni. Benim kocam asker ben bilmem. Derya Hanım’la hiç ilgilenmiyorum, ne söylediği de beni ilgilendirmiyor. Üvey ablam da İbrahim Tatlıses’le çalışıyormuş. Ben bir sene önce öğrendim.”



Bana da teklif etti

Tatlıses’in evlendiğini bir gazeteci arkadaşından öğrendiğini söyleyen Asena, ünlü sanatçının geçmişte kendisine de evlenme teklif ettiğini açıkladı: “Twitter’da acayip yorumlar yapıyorlar, ‘Asena, İbrahim Tatlıses’le evlenemedi’ diye. Evlenmek isteyen kimdi? İbrahim Tatlıses bana Almanya’dayken, biz ayrıyken evlenme teklif etti ama ben özgürlüğümü seçtim.”



Ben tekke mekke bilmem

İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız’la evliliğini “Tekkeyi bekleyen çorbayı içer” diye yorumlayan eski hayat arkadaşı Derya Tuna için de, “Ben tekke mekke bilmem. Ne yani, menfaatin olunca mı yanıma geleceksin? Artık hayatımda yalan yok. Tertemiz bir sayfa açtım” dedi.







