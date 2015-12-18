Asena Erkin, Berkay'ın aracının kurşunlaması ile ilgili ifade verdi

Şarkıcı Berkay'ın silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Caner Erkin'in eşi Asena Erkin ve işadamı Mehmet Dinçerler ifadeye çağrıldı! Asena Erkin emniyete gelip ifade verdi.

Zeki Günal ve Ali Aksoyer’in DHA’da yer alan haberine göre, şarkıcı Berkay Şahin'in yaklaşık bir ay önce Etiler'de çalıştığı eğlence mekanın çıkışında aracının kurşunlanması ve aynı yerde bir hafta sonra meydana gelen başka bir silahlı kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili Futbolcu Caner Erkin'in eşi Asena Erkin, Cinayet Büro Amirliğine çağırılarak bilgi amaçlı ifadesi alındı.



Asayiş Şube Müdürlüğünden avukatı ile birlikte çıkan Asena Erkin, sorulara cevap vermeden ayrıldı. Etiler'de 7 Kasım 2015 tarihinde meydana gelen olayda çalıştığı gece kulübünden çıkan şarkıcı Berkay Şahin aracına motosikletli iki kişi silahlı saldırıda bulunmuştu.

Olaydan yara almadan kurtulan Berkay Şahin poliste verdiği ifadesinde, "Çalıştığım yerde programın bitiminin ardından ayrıldım. Ben aracı kullanıyordum. Sağ ön koltukta arkadaşım Murat Erdi vardı. Hareket ettikten kısa süre sonra üzerinde iki kişi olan bir motosiklet yanımıza yaklaştı. Arkada oturan silahını çıkarak birbiri ardına ateşledi. Ben otomobili durdurdum. Motosiklet hızla uzaklaştı. Motosikleti kullanan kişide kask vardı. Ancak arkadaki kişide kask mı yoksa kar maskesi mi vardı. Tam olarak göremedim" demişti.

Bu arada aynı gece kulübünün önünde bir hafta sonra silahların kullanıldığı bir kavga yaşanmıştı. Kavga sırasında kimse yaralanmazken saldırganlar olaydan sonra kaçmışlardı. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis saldırganların izini güvenlik kameralarından takip ederek buldu. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler bugün öğle saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin her iki olaya da karışmış olma ihtimali üzerine soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi. Öte yandan operasyonun ardından Asena Erkin Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne çağrıldı. Avukatı ile birlikte Cinayet büro amirliğine gelen Asena Erkin'in "bilgi" amaçlı ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Yaklaşık 2 saat kaldığı Emniyet Müdürlüğünden avukatı ile birlikte ayrılan Asena Erkin basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi.

Asena Erkin ve Berkay’ın bir dönem aşk yaşadığı iddia edilmiş, ikilinin Londra’ya da birlikte gittiği öne sürülmüştü.