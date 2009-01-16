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Asena defterini kapattım

İbrahim Tetlıses yaptığı açıklamada Asena'nın işten kovulmasında hiçbir etkisinin bulunmadığını belirtti.

16 Ocak 2009 02:00

İbrahim Tetlıses yaptığı açıklamada Asena'nın işten kovulmasında hiçbir etkisinin bulunmadığını belirtti. 

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'Umarım onun parmağı yoktur'

Asena'nın Çarkıfelek’den kovulmasının ardından gözler Tatlıses'e çevrildi Oryantal Asena, Çarkıfelek’den ayrılmasıyla ilgili olarak “Umarım onun (Tatlıses) bu işte parmağı yoktur” dedi. Bu sözler üzerine gözler İbrahim Tatlıses’e çevrildi. Tatlıses “Benim parmağım var mı, yok mu parmak izime baksaydınız? Tutuyor mu diye. Biz o defteri kapatalı 6 yıl oldu. Bizi hiçbir şekilde ilgilendirmediği gibi, hiçbir şekilde bir şeye karışmayız. Herkes istediği yerde çıkabilir, istediği insanı çıkartabilir’ dedi. 

Ayrıca Fatih Aksoy, Asena'nın "Çarkıfelek" hostesliğinden gönderilme kararında İbrahim Tatlıses'in hiçbir etkisinin olmadığını söyledi.

Ünlü yapımcı, "Asena'nın yarışmadan gönderilmesinde İbrahim Tatlıses'in hiçbir etkisi yoktur. Asena 250 programdır Çarkıfelek'teydi, neden o zaman değil de şimdi çıktı? Çünkü ben böyle istedim! Türk halkı aynı yüzlerden sıkılıyor. Mehmet Ali Erbil'siz Çarkıfelek olmayacağına göre ben de Asena'yı değiştirmeyi düşündüm" dedi.

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