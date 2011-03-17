T24- İstanbul’da uğradığı silahlı saldırının ardından yaşam savaşı veren İbrahim Tatlıses’in yattığı hastaneye büyük aşk yaşadığı dansöz, şarkıcı Asena da geldi. Hastaneye gizlice giden Asena "Benim sevgim onu yaşatacak" dedi.



Tatlıses’in geçmişte hayatına giren kadınlar hastaneye ilk koşan isimler arasındaydı. Ünlü sanatçı ile dört yıl ilişki yaşayan Asena’nın ortalarda görünmemesi ise tepki çekti. Ancak Asena, olayı ilk öğrendiğinde büyük şok yaşadığını ve hastaneye gizlice gittiğini söyledi:

Vefasız diye suçladılar



“Olayı öğrendikten sonra bir süre kendime gelemedim. Bu haber beni derinden vurdu. Benim için ‘vefasız’ diye yazmışlar. Ben daha yeni hayata dönüyorum. Kim biliyor benim o insana karşı ne hissettiğimi? İlla bedenimin orada mı olması gerekiyor? Ben hiçbir zaman öyle biri olmadım, olamam da. Ben bu süreci yakından takip ediyorum, sürekli tanıdığım doktorlardan bilgi alıyorum. Doktorlar ‘Onu gerçekten seviyorsanız o odaya girmeyin’ diyor. Kim olursa olsun onun yattığı odaya girmemesi gerek. O insan hayatının yanı sıra bir de bulaşacak mikroplarla mı savaşsın? Birinci derecede akrabaları bile o odaya girmiyor. Ben günlerdir bunu düşünüyorum, ‘Acaba yanına gidenlerden bir şey geçer mi, nasıl giriyorlar yanına, eldiven takıyorlar mı?’ diyorum.”



Hastanede onu hissettim





“Hastaneye gittim. Onun için dua ettim. Orada onu hissettim, onun da beni hissettiğini biliyorum. Kimseye görünmeden gittim. Orada çekilen fotoğraf karelerine girmek istemedim. Zaten İbo da bunu istemezdi. O hep bana ‘Hanımlığını koru, sessiz ol’ derdi.”



“İlişkimiz dört yıl sürdü. Yürümedi, sağlık olsun. Birlikte çok şey yaşadık. Bomba atıldığında da yanındaydım, Keops’ta kurşunlandığında da, trafik kazası geçirdiğinde de. Ama hepsinden kurtulduk. O gece vurulduğunu öğrendiğimde şoke oldum. Deliler gibiydim, ‘Olmaz, olamaz’ dedim. Kendimi bunun bir şaka olduğuna inandırdım. Onunla yaşadığım iyi kötü her şeyi bir yana bırakıyorum, bu insan ülkenin en değerli sesi. Türkiye’ye bir daha böylesi gelemez. Ona yapılan bu saldırı kabul edilemez, bu değere kıyılamaz. Şu anda tek dileğim onun bir an önce iyileşmesi.”



Benim sevgim yaşatacak





“Bizim özel hayatımızda yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir. Ben o yönden yeniden bir araya gelmek istemem ama kimseye de laf söylettirmem. O anlamda ilişkimiz bitti. ‘İbrahim’i affettim’ gibi bir şey söylemiyorum, ben kimim ki onu affedeyim? İyi ki onunla yaşamışım. O benim büyüğümdür, her zaman yanında da olurum, boynuna da sarılırım. O bunu hak ediyor çünkü. O insan iyileşip kalkacak o yataktan, bunu biliyorum ve hissediyorum. Benim sevgim, milyonların sevgisi onu yaşatacak. Allah onu bize bağışlasın. Kalbi temiz ve güçlü bir insandır. Onun için sürekli dua ediyorum. O mutlu olsun bana yeter.”