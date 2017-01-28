Asena Atalay'ın avukatı: Caner Erkin, hem çocuğunun masraflarını ödemiyor, hem de iftira atıyor!

Asena Atalay'ın avukatı Beyza Sındıraç, Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in "3. kişilerle birlikte olduğu halde oğlumun zarar görmemesi için hukuki haklarımı kullanmadım. Üzülerek ifade ediyorum ki oğlum Çınar, akıl sağlığından yoksun, kendi menfaat ve çıkarlarını ön planda tutan ve bunun için sınır tanımayan, annelik bilincinden tamamen uzak bir anneye sahip" ifadesiyle ilgili olarak açıklama yaptı. Sındıraç, "Caner Bey mahkeme kararıyla sabit olan ve çocuğu için ödemesi gereken masrafları ödemediği gibi ödememek için de eski eşi ve çocuğunun annesini halkın gözünde küçük düşürerek kamu oyunda kendini haklı gösterme çabası içine girmiştir" dedi.

Hürriyet'in haberine göre, Beyza Sındıraç'ın açıklamaları şöyle:

"Caner Bey mahkeme kararıyla sabit olan ve çocuğu için ödemesi gereken masrafları ödemediği gibi ödememek için de eski eşi ve çocuğunun annesini halkın gözünde küçük düşürerek kamu oyunda kendini haklı gösterme çabası içine girmiş ve anlaşmalı boşanmalarından 3 yıl önce basında 3.kişilerle ilgili çıkan "yalan" haberleri gündeme getirmektedir.

"Müvekkilim Caner Erkin'i aldatmamıştır. Caner Bey de o dönem basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildiği için eşinin yanında olmuştur."

"Bu sebeple de Asena Hanımın kişilik haklarına yapılan her türlü saldırıdan dolayı manevi tazminat hakkımız saklıdır."