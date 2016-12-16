Asena Atalay: Seni kim candan sevdi, ne hale düştüm şimdi...

Asena Atalay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Sana ağlayan kimdi, seni kim candan sevdi, ne hale düştüm şimdi, gözyaşlarım anlatır" dedi.

Atalay'ın, önceki gün "Şükran, çok düzgün ve karakterli bir insan. Ayrıca o, çok iyi biri. Karşıma çıktığı için kendimi çok şanslı hissediyorum" diyen eski eşi Caner Erkin'e gönderme yaptığı iddia edildi.

Caner Erkin ve Şükran Ovalı, 2 Ocak'ta evlenmek için hazırlık yapıyor.

Caner Erkin'in Şükran Ovalı'yla birlikte olduğunu açıklamasının ardından "Caner'le iyi bir dostluğumuz var. O, çocuğumun babası. Tabii ki mutlu olmasını isterim" diyen Atalay'ın paylaşımı "Asena Atalay, eski eşinin evleneceğini daha kabullenemedi mi?" iddialarına neden oldu.