Asena Atalay: Oğlum, Caner'in evlendiğini bilmiyor

Eski eşi Caner Erkin hakkında oğulları Çınar’ın özel masraflarını karşılamadığı gerekçesiyle 451 bin liralık icra takibi başlatan Asena Atalay, "Çınar, babasının evlendiğini bilmiyor. Boşandıktan sonra babası hiç almadı. Çok az görüyor. 1,5 ayda bir. Oysa evliyken çok düşkündü oğluna" dedi.

Renkli Sayfalar programında açıklamalarda bulunan Asena Atalay'ın açıklamaları şöyle:

“Biz boşandık. O 28 yaşında, ben 27. İkimizin de hayatında biri olacak tabii. Yeniden çocuğu da olabilir. O da çocuğumun kardeşi olur, bir bakıma benim çocuğumdur. Başlarına bir şey gelse, ona da ben bakarım. Neden kıskanayım, düşman olayım? Sonuçta evliliğimiz bitmişti. Sadece uyanmam biraz geç oldu. Bu saatten sonra benim için sadece Çınar’ın psikolojisi önemli. Bu arada Çınar, babasının evlendiğini bilmiyor. Boşandıktan sonra babası hiç almadı. Çok az görüyor. 1,5 ayda bir. Oysa evliyken çok düşkündü oğluna"