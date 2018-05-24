ASELSAN'ın 'Tufan' testi 3 ayla sınırlandı; gerekçe: Flamingoların beslenme dönemi

ASELSAN’ın sesten 6 kat hızlı elektromanyetik topu Tufan’ın Tuz Gölü’nde yapılması planlanan testi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan izin aldı. ASELSAN'ın izin süresi 3 ayla sınırlandı. Bakanlık, atış faaliyetlerinin özellikle flamingoların yuvalama ve besleme dönemi olan mart-ağustos aralığında yapılamayacağını belirtti. Yine bu sürenin sonunda da sonbahar göçlerinin başlaması nedeniyle eylül, ekim ve kasım aylarında kesinlikle başlıklı atış yapılamayacağı vurgulandı.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, yapılaşma gereksinimi durumunda da genel müdürlükten izin alınması istenen yazıda, “Alanın sadece Türkiye Cumhuriyeti tarafından kullanılması, NATO’ya üye ülkelerce kullanılmaması şartıyla” ifadesi yer aldı.



Tüm bu hassasiyetlerin belirtilmesinin ardından “Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın eğitim faaliyetleri kapsamında Tuz Gölü atış Alanında (Konya ili Kulu ilçesi Zincirlikuyu Beldesi ile Aksaray İli Yenikent Beldesi arasında yer alan bölge dahilinde) her yılın sadece aralık, ocak ve şubat aylarında atış faaliyeti icra edilmesinin uygun görüldüğü...” bildirildi.



Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu ise konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Milli savunma sanayinin geliştirilmesi ülkemiz için elbette önemli bir değer. Ancak bu tür deneme ve testlerin, korunması gereken bir doğal alan dışında yapılması daha doğru olacaktır. Kuraklık iklim değişikliği gibi süreçlerle zaten Tuz Gölü risk altındayken ekolojik krizi daha da tetikleyecek, göz bebeğimiz bir alanda tahribat yaratmak eminim savunma sanayimizi de mutlu etmeyecektir. Bu konuda hassasiyet gösterilmesini talep ediyoruz.”

Tufan projesi nedir?

Türkiye’de elektromanyetik silah alanında çalışan iki kurum bulunuyor. ASELSANTUFAN projesini yürütürken, TÜBİTAK SAGE de SAPAN projesi üzerinde çalışıyor. Ses hızının 6 katını aşabilen ve hava aracı ya da balistik füze gibi hedefleri vurabilen sistem, iki adet metal plaka arasında oluşturulan elektromanyetik alan sayesinde ortadaki metal cismi hızla hareket ettirme prensibine göre çalışıyor. İki metal plaka birbirlerine paralel şekilde tutturuluyor ve bunlara farklı akımlar veriliyor. Bunların arasında akımın oluşturduğu manyetik alan da ortadaki dart ya da mermi olarak adlandırılan metal parçayı çok yüksek hızlara çıkartabiliyor. Sistemin henüz kullanılamamasının önündeki en büyük engel enerji sorunu. Bu silahları kullanabilmek için megawatt seviyesinde güçlere ihtiyaç duyuluyor.