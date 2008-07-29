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Bilim / Teknoloji

Aselsan’dan uydu atılımı

Türkiye'de geliştirilen bir proje ile TSK'nın güvenli uydu haberleşmesi ihtiyacı karşılanacak.

29 Temmuz 2008 03:00

Aselsan ve Bilkent Üniversitesi'nin "İşlemsel EHF Uydu Aktarıcısı ve Test Ortamı Geliştirilmesi Projesi" ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, yüksek frekanslarda ve güvenli uydu haberleşmesi ihtiyacı karşılanacak. Dünyada sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin uydularında işlemsel EHF (Extremly High Frequency) kullanılıyor.

Aselsan'dan yapılan açıklamaya göre, İşlemsel EHF Uydu Aktarıcısının, TSK'nın ihtiyacı kapsamında haberleşme uydularında kullanılması hedefleniyor. Aselsan, proje kapsamında işlemsel uydu aktarıcısı ile anteninin tasarımını ve üretiminin yanı sıra fonksiyonel testlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli bir test ortamı geliştirecek ve üretecek.

Ayrıca üretimi tamamlanan birimlerin uydu platformlarında kullanımı için gerekli tüm kalifikasyon testlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan test altyapısı da proje kapsamında oluşturulacak. Proje, Türkiye'nin ileride ihtiyaç duyacağı haberleşme uydularında yer alacak diğer tüm aktarıcıların da milli olarak üretilmesi için çok önemli bir bilgi birikimi ve altyapı sağlayacak.

Dünyada sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin uydularında işlemsel EHF (Extremely High Frequency) kullanılıyor ve konu ile ilgili bilgi alışverişinde ciddi sınırlamalar bulunuyor. TÜBİTAK destekli olarak ASELSAN ve Bilkent Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek proje ile teknoloji transferi ile kazanılması mümkün olmayan bir alanda özgün çözümler üretilecek.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile ASELSAN ve Bilkent Üniversitesi arasında 4 Haziran 2008 tarihinde imzalanan "İşlemsel EHF Uydu Aktarıcısı ve Test Ortamı Geliştirilmesi Projesi" dün düzenlenen tören ile hayata geçirildi.

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