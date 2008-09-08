Aselsan'dan termal dürbün

Son yıllarda önemli silahlarla donatılan Mehmetçik, Türk savunma şirketlerinin öncü kuruluşları arasında yer alan Aselsan'ın ürettiği termal silah dürbünü ile terörle daha etkin mücadele edecek.



Aselsan tarafından tamamen yerli imkanlarla üretilen şarj edilebilme özelliklerine sahip olan dürbünlü silahlarla Mehmetçik, gece ve gündüz en olumsuz koşullarda bile görevini icra edebilecek.



Özellikleri



Termal silah dürbünü, savunma çevrelerince, 8-12 mikrometre dalga bandında çalışan, küçük boyutlarda hafif olup, dayanıklı, kullanımı da son derece kolay soğutmasız bir termal dürbün olarak nitelendiriliyor.



Pasif yapıdaki dürbün görüş alanındaki nesnelerin yaydığı ısı farklılıklarını 320x240 elemanlı odak düzlemli dizin dedektör vasıtasıyla algılayarak gece ve gündüz koşullarında mükemmel bir görüntüye sahip bulunuyor.



Tam karanlık ortamlarda çalışırken ani ışık parlamalarından etkilenmeyen silahlar, toz, duman, sis, pus gibi hava koşullarında ve muharebe alanının tüm olumsuzluklarında kullanıcının yanında yer alıyor. Tarayıcı ve soğutucu kullanılmaması ise bu silahların güvenilirliğini artırırken son derecede sessiz olarak çalışma özelliğine de sahip.



Pille şarj edilebiliyor



Termal silah dürbünü, silah üzerinde, gözetleme amacıyla elde veya gerektiğinde üç ayaklı taşıyıcılara takılarak kullanılabilme özelliklerini de taşıyor.



Üzerinde bulunan bir düğme, kullanılan silaha göre şebeke seçimini sağlarken, şarj edilebilir lityum iyon pillerle çalışabildiği gibi bu tür silahlar 9V'luk pillerin yanı sıra 10-30 vd harici güç kaynağı ile de çalışabiliyor.



