ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı: Birkaç yüz mertebesinde, bir, iki yüz mühendis ayrıldı

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un TBMM gündemine getirdiği ASELSAN, TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Türk Havacılık Uzay Sanayi AŞ’den (TAİ) mühendislerin “beyin göçünde” yeni bir gelişme yaşandı. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN’dan ayrılan mühendisler olduğunu doğruladı. Görgün, ayrılanların sayısını ise “birkaç yüz mertebesinde, bir, iki yüz” diyerek açıkladı. Bu arada ayrılanların neden ayrıldıkları konusunda araştırma yapıldığı, mühendislerin ayrılmalarını durdurmak için de ücretlerinin artırıldığı öğrenildi.

CHP’li Aygun, Görgün’ün Hacettepe Üniversitesi’nde yaptığı sunuma dikkati çekti. Görgün, sunumunda ASELSAN’dan ayrılanlar hakkında bilgi verdi. Her ayrılan personelle görüştüklerini, neden ayrıldıklarını anlamaya çalıştıklarını belirten Görgün, geçen yıl ayrılanların sayısının “birkaç yüz mertebesinde, bir, iki yüz civarında” olduğunu söyledi. Görgün, ayrılanların az olduğuna, sayılarının da yüzde 2’nin altında kaldığına dikkat çekti. Ayrılanların bir kısmının başka bir vakıf şirketine ya da KOBİ’lere gittiklerine işaret eden Görgün, “Yurtdışına gidenler de var. Belli ülkelere gidenler var. Bunların yönlendirmelerle ya da çeşitli firmaların el atması ile olduğu söyleniyor. İnceliyoruz. Ancak ciddidir denilecek bir şey yok ASELSAN özelinde” dedi. Görgün, nitelikli insanlara teklif yapıldığına işaret ederek, “Birkaç kişiyi yakalayınca da, ‘sen birkaç kişi daha getir. Getirdiğin adam başına ayrıca para verelim’ deniliyor. Bunun içinde olanlar da var” diye konuştu. “Yine de tedbirli olmamız gerekiyor” diyen Görgün, bu konuda hem ASELSAN, hem de Savunma Sanayi Başkanlığı’nın ayrı ayrı çalışma yaptıklarını söyledi. Görgün, “Nitelikli beyinlerimizin, kıymetli insanlarımızın ayrılmasını, kritik projelerde çalışanların ayrılmasını istemeyiz” dedi.

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