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Aselsan Suudi şirket ile elektronik karıştırma uçağı geliştirecek

Tolga Özbek / İstanbul, 20 Aralık  (DHA) - Savunma sanayi şirketi Aselsan, Suudi Arabistan merkezli Taqnia şirketi ile SADEC (Saudia Defence Electronics Company - Suudi Savunma Elektroniği Şirketi) olarak adlandırılan yeni bir savunma şirketi kurdu

20 Aralık 2017 18:12

Tolga Özbek / İstanbul, 20 Aralık  (DHA) - Savunma sanayi şirketi Aselsan, Suudi Arabistan merkezli Taqnia şirketi ile SADEC (Saudia Defence Electronics Company - Suudi Savunma Elektroniği Şirketi) olarak adlandırılan yeni bir savunma şirketi kurdu. Toplam 6 milyon dolar sermayeli şirket, Aselsan’ın geliştirdiği savunma elektroniği teknolojilerini kullanarak ürün geliştirecek. 

Elektronik karıştırma, elektro-optik ve kızılötesi alıcılar tasarlayacak şirket, Suudi Arabistan’ın yanı sıra üçüncü ülkeler için çalışmalar gerçekleştirecek. Şirketin ürünleri arasında CATS olarak adlandırılan Ortak Açıklık Hedefleme Sistemi, Aselsan tarafından geliştirilen havadan elektronik karıştırma yapabilen HAVASOJ, Çok Görevli İstihbarat Uçağı gibi sistemleri Suudi Arabistan için geliştirmeyi ön görüyor.

Suudi Arabistan, 2030’dan itibaren savunma sanayinin en az yüzde 50’sini kendi şirketleri üzerinden karşılamayı hedefliyor. Bu nedenle Riyad, Türkiye’nin yanı sıra Ukrayna ile de ortak yatırımlarına hız verdi.

Uluslararası ortaklık konusunda uzun yıllardır çalışan Aselsan’ın halen Kazakistan merkezli KAE (Kazakhstan Aselsan Engineering) adlı bir yatırımı da bulunuyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı olan 4 (dört) adet Hava SOJ Sistemi tedarik Aselsan üzerinden temin edilecek. Uçağın görevleri arasında, düşman haberleşme sistemleri ve radarlarının (hava savunma, erken ihbar vb.) tespit/teşhis edilmesi, konumlarının bulunması ve bu sistemlerin özellikle sınır ötesi harekâtta dost unsurlara karşı kullanılamaması amacıyla karıştırılması ve aldatılması hedeflenmekte. Hava SOJ Sistemlerine entegre edilecek görev sistemleri yurtiçi imkanlarla üretilecek. 2018 yılı ilk çeyreğinde sözleşme imzası planlanıyor. Teslimatlar 2023-2025 yılları arasında gerçekleştirilecek.

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