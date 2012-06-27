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ASELSAN Stinger füzelerini TSK'ya teslim etti

Stinger sistemi yapılan tüm deneme atışlarında tam isabet kaydetti

27 Haziran 2012 21:37

 

Türkiye'nin ilk milli hava savunma sistemi olan Kaideye monteli Stinger füzelerinin teslimatları tamamlandı. ASELSAN'ın geliştirdiği sistem sayesinde Stinger füzeleri, monte edildiği araç hareket halindeyken de tam isabetle atış yapabiliyor.
 
Bugüne kadar yapılan tüm deneme atışlarında tam isabet kaydeden Stinger sistemi Suriye ile yaşanan jet krizinin hemen ardından  tamamlandı. Son beş Stinger füzesi fırlatma rampası da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ASELSAN tarafından teslim edildi.
 
Başbakan Erdoğan açıkladı: "Suriye artık gayrıresmi düşman ve angajman kuralları değiştirildi." Yani artık Türk hava sahasını ihlal eden suriye uçakları vurulabilir. İşte Kaideye monteli Stinger füze  sistemi, böyle bir ihlal halinde devreye girebilir.
 
Ama Stinger füzelerinin menzili 6-7 kilometre. Sistemin iki çeşidi var. Atılgan ve Zıpkın. Zıpkın, sabit tesislerin ve askeri birliklerin korunması için geliştirildi.
 
Atılgan ise, hareket halindeki zırhlı birliklerin havadan gelecek saldırılarda en güçlü kalkanı. Monte edildiği zırhlı ve paletli aracın durmasına gerek kalmadan ateş edebiliyor.
 
Sistem, radar ve gözle görülebilir hedeflere karşı da üzerindeki kamera sayesinde hedefe kitlenerek çalışıyor. Sistemin kullanılabilmesi için gün ışığı da şart değil. Gece koşullarında da hedefini tam isabetle buluyor.
 
Sistem şimdilik daha çok iç güvenlikte kullanılacak. ASELSAN bu sistemden Hollanda Kraliyet Ordusu için de 18 adet üreterek teslimatını tamamladı.
 

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