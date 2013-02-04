ASELSAN mühendisinin trafik kazasında ölümü suikast mı?

ASELSAN mühendisi Hakan Öksüz'ün geçen hafta Ankara'da bir trafik kazasında ölmesi şüphe uyandırdı. Öksüz'ün daha önce kaçırılarak dövüldüğü ve bir köprü altına atıldığı, aileni de bir yıl önce "siz zarar görmeyin" diyerek Kahramanmaraş'a gönderdiği ortaya çıktı.

2006-2007 yılında ASELSAN'da meydana gelen şüpheli ölümlerin ardından geçtiğimiz hafta Hakan Öksüz'ün de trafik kazasında yaşamını yitirmesi soru işaretleri uyandırdı.

İlkay Göçmen ve Ömer Kebeli'nin Zaman'daki haberine göre, Öksüz'ün uzun süredir "takip ediliyorum" endişesi taşıdığını belirtilirken, eşi ve çocuklarını Kahramanmaraş'a göndermesi suikast ihtimalini artırdı.

Öksüz'ün kaza yaptığı yerin ev ya da işyeri güzergahında olmaması ve aynı gün işyerine gittiği halde giriş kartı ve kimliğinin üzerinden çıkmaması da dikkat çekti.

Yakınlarının anlattıklarına göre, ASELSAN mühendislerinin üst üste intihar ettiği 2006-2007 yıllarında Öksüz'ün de ölümden döndüğü belirlendi. Keçiören'de bir marketten alışveriş yaptıktan sonra kaçırılarak dövülen ve boğazı kesilen Öksüz'ün bir köprü altına atıldığı ortaya çıktı.

Geçmişte bu olayın da araştırılmadığını düşünen Öksüz'ün ailesi, şüpheli kazayla ilgili hukuki mücadele başlatmaya hazırlanıyor.