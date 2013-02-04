T24 LogoT24 Logo
Gündem

ASELSAN mühendisinin trafik kazasında ölümü suikast mı?

Öksüz'ün uzun süredir "takip ediliyorum" endişesi taşıdığını belirtilirken, eşi ve çocuklarını Kahramanmaraş'a göndermesi suikast ihtimalini artırdı

04 Şubat 2013 10:37

ASELSAN mühendisi Hakan Öksüz'ün geçen hafta Ankara'da bir trafik kazasında ölmesi şüphe uyandırdı. Öksüz'ün daha önce kaçırılarak dövüldüğü ve bir köprü altına atıldığı, aileni de bir yıl önce "siz zarar görmeyin" diyerek Kahramanmaraş'a gönderdiği ortaya çıktı.

2006-2007 yılında ASELSAN'da meydana gelen şüpheli ölümlerin ardından geçtiğimiz hafta Hakan Öksüz'ün de trafik kazasında yaşamını yitirmesi soru işaretleri uyandırdı.

İlkay Göçmen ve Ömer Kebeli'nin Zaman'daki haberine göre, Öksüz'ün uzun süredir "takip ediliyorum" endişesi taşıdığını belirtilirken, eşi ve çocuklarını Kahramanmaraş'a göndermesi suikast ihtimalini artırdı.

Öksüz'ün kaza yaptığı yerin ev ya da işyeri güzergahında olmaması ve aynı gün işyerine gittiği halde giriş kartı ve kimliğinin üzerinden çıkmaması da dikkat çekti.

Yakınlarının anlattıklarına göre, ASELSAN mühendislerinin üst üste intihar ettiği 2006-2007 yıllarında Öksüz'ün de ölümden döndüğü belirlendi. Keçiören'de bir marketten alışveriş yaptıktan sonra kaçırılarak dövülen ve boğazı kesilen Öksüz'ün bir köprü altına atıldığı ortaya çıktı.

Geçmişte bu olayın da araştırılmadığını düşünen Öksüz'ün ailesi, şüpheli kazayla ilgili hukuki mücadele başlatmaya hazırlanıyor.

ETİKETLER

aselsanhakan öksüzmühendiskazaölümcinayet

İlgili Haberler

ASELSAN mühendisi kaza kurbanı

ASELSAN’da mühendis olarak görev yapan Hakan Öksüz, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24