ASELSAN mühendisi kaza kurbanı

Ankara'da kontrolden çıkan bir otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada hayatını kaybeden Hakan Öksüz’ün ASELSAN’da mühendis olarak görev yaptığı belirlendi.

ASELSAN’da mühendis olarak görev yapan Hakan Öksüz, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün öğle saatlerinde meydana geldi.

Güney Çevre Yolu’nda seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Polis, üzerinden kimlik çıkmayan sürücünün kimliğine araçtaki evraklardan ulaşabildi.

Ölen kişinin ASELSAN Akyurt Tesisleri'nde mühendis olarak çalışan Hakan Öksüz olduğu belirlendi.