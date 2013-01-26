T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ASELSAN mühendisi kaza kurbanı

ASELSAN’da mühendis olarak görev yapan Hakan Öksüz, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

26 Ocak 2013 11:43

Ankara'da kontrolden çıkan bir otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada hayatını kaybeden Hakan Öksüz’ün ASELSAN’da mühendis olarak görev yaptığı belirlendi.

ASELSAN’da mühendis olarak görev yapan Hakan Öksüz, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün öğle saatlerinde meydana geldi.

Güney Çevre Yolu’nda seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Polis, üzerinden kimlik çıkmayan sürücünün kimliğine araçtaki evraklardan ulaşabildi.

Ölen kişinin ASELSAN Akyurt Tesisleri'nde mühendis olarak çalışan Hakan Öksüz olduğu belirlendi.

ETİKETLER

hakan öksüzaselsanmühendistrafik kazasıankara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24