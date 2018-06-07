Aselsan hisseleri ikincil halka arzın ardından yeniden işlemde

İstanbul, 7 Haziran (DHA) - İkincil halka arz ile ödenmiş sermayesini 1 milyar 140 milyon liraya, halka açıklık oranını yüzde 25.70\'e çıkaran Aselsan, Borsa İstanbul’da yeniden işlem görmeye başladı. Gong töreninde konuşan Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün “Aselsan, Türkiye’nin ortak değeridir” dedi.

Aselsan, ikincil halka arz yoluyla sermayesini 140 milyon lira arttırarak 1.14 milyar liraya yükseltirken, şirketin toplam piyasa değeri yaklaşık 24.3 milyar lira oldu.

3.4 milyar lira talep geldi

Aselsan’ın ikincil halka arzı Altı Yerli Aracı Kurum’un konsorsiyum lideri olarak bir araya gelip yerli ve yabancı yatırımcılara satış yaptığı ilk halka arz oldu. Son 10 yılda yapılan halka arzlar içinde 62.802 ile en yüksek yerli bireysel alıcı sayısına ulaştı. Yine son 10 yılda yapılan halka arzlar içinde, 1.8 Milyar lira ile en yüksek yerli bireysel yatırımcıya satılan tutara ulaşılırken gelen toplam talep 3.4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Yüzde 60 ile en büyük payın yerli yatırımcıya ayrıldığı Aselsan’in ikincil halka arzında, payların yüzde 80’i yerli yatırımcılar tarafından satın alındı. Yerli yatırımcılardan toplamda 132,398,750 adet talep geldi ve kendilerine 111,804,108 adet pay satıldı. Yabancı yatırımcılar tarafından talep edilen 28,195,892 adet payın ise tamamı karşılanarak kendilerine bu miktarda satış gerçekleştirildi.

Düzenlenen gong törenine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Borsa İstanbul Genel Müdürü Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya ve ikincil halka aracılık eden konsorsiyumun liderleri Ak Yatırım, Garanti Yatırım, İş Yatırım, Vakıf Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Ziraat Yatırım’ın üst düzey yöneticileri katıldı.

Himmet Karadağ törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. için gerçekleşen bu ikincil halka arzı ile şirkete yaklaşık 3 milyar lira kaynak sağlanmıştır. Şirketin halka açıklık oranı sermaye artırımı dâhil yüzde 25.7 olarak gerçekleşmiş, ikincil halka arzdan paylar 63 bin 96 yatırımcı tarafından alınmıştır.

“Bu sene yapılan dokuz halka arzdan Şirketlerimiz 5.4 milyar lira halka arz geliri elde etmiştir. Bu dokuz şirketin toplam piyasa değeri 18.6 milyar lira.

“Bu halka arzlardan pay alan her dört yatırımcıdan biri halka arzlardan ilk defa pay alan, yani Borsamıza yeni gelen yatırımcılardır.”

Kurdaki dalgalanmaların çözümü VİOP

“Borsa İstanbul olarak geliştirmeye çalıştığımız diğer bir alan da Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsamız ve bu piyasamızdaki ürünlerdir.

“Biliyorsunuz ki şirketlerimiz için belli kırılgan dönemlerde kurdaki dalgalanmalar çok ciddi sorun teşkil ediyor. Bu sorun çözümsüz değildir. Bunun çözümüne yönelik hem kontrat hem opsiyon sözleşmeleri satıyoruz.

“Kurlardaki yukarı veya aşağı yönlü rahatsız edici dalgalanmalar bu piyasamızla elemine etmek mümkündür. Kuru öngörülebilir kılmak için bu piyasayı aktif kullanmamız gerekmektedir.

“Şirketlerimizi, özellikle Merkez Bankamızı bu piyasayı aktif biçimde kullanmaya davet ediyorum”

Türkiye’nin ortak değeri

Gong törenindeki konuşmasında “Aselsan Türkiye’nin ortak değeridir” diyen Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, özellikle bireysel yatırımcıların gösterdiği olağanüstü ilginin altını çizdi ve şunları söyledi:

“64 binin üzerinde yatırımcının beklenenin çok üzerinde bir taleple katıldığı ikincil halka arzda ‘milletin hayali’ olduğumuzu bir kez daha gösteren, Türkiye’ye güvenen, Aselsan’a inanan, güç katan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum.

“Öğrencilik yıllarımdan itibaren Aselsan’ı daima ilgi, hayranlık ve gururla izliyorum.

“Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., kurulmuş olduğu 1975 yılından bu yana savunma sanayi alanında Türk mühendisliğinin gururu oldu.

“Teknolojimizin savunma sanayi dışında kullanımı için ulaşım, enerji, güvenlik ve sağlık elektroniği alanında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye’nin teknolojik dışa bağımlılığını savunma sanayi dışında da en aza indirmek gayesiyle, katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesini sağlayarak ülkenin cari açık sorununun azaltılmasında katkı sağlıyoruz ve şu andaki katkımızı çok daha yüksek seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz.

“Aselsan\'ın 2018 Mart sonu itibarıyla 2022 yılına kadar imzalanmış 7 milyar 500 milyon dolar tutarında sözleşmesi bulunuyor. 2017 Yılında 784 milyon lira ihracat gerçekleştirdik ve çok kısa bir süre içinde çok daha yüksek rakamlara ulaşabileceğimize inanıyoruz.

“Gelecek beş yıl içinde 1 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz.”

“Aselsan cirosunun yüzde 7’si Ar-Ge’ye ayırarak en yüksek Ar-Ge harcaması yapan Türk şirketi oldu.

“Halka arzdan sağlanan geliri yüksek yerli teknoloji, Ar-Ge, yapay zeka, yurt içi ve yurt dışı yeni yatırımlarda, şirket satın alımlarında ve işletme sermayesine katkı olarak değerlendireceğiz.” (Fotoğraflı)