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Ekonomi

ASELSAN Eurojet ile anlaşma imzaladı

Taraflar, belirlenen konu başlıklarının ötesinde, potansiyel işbirliği kapsamının genişletilmesi konusunda da görüş birliğine vardı

20 Ocak 2015 13:06

ASELSAN ile dünyanın önde gelen savaş uçaklarından Eurofighter Typhoon'un EJ200 motor sistemlerini üreten EUROJET firması arasında işbirliği yapılmasına yönelik mutabakat muhtırası imzalandı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, imzalar ASELSAN Genel Müdürü Faik Eken ve EUROJET Üst Yöneticisi Clemens Linden tarafından atıldı. Firmalar arasında başlayan karşılıklı görüşmeler sonucunda yapılan anlaşma ile taraflar, motor kontrol sistemleri, motor sağlığı izleme sistemleri ve EJ200 motor programı kapsamında yazılım geliştirme konularındaki ortak çalışma alanında ilk adımı attı.

Yapılacak ortak çalışma kapsamındaki faaliyetlerin daha verimli yürütülmesi için tarafların katılımı ile düzenli bir araya gelecek bir yürütme kurulunun kurulması ve ortak çalışılacak konularda ayrı çalışma gruplarının oluşturulmasına karar verildi. Taraflar, belirlenen konu başlıklarının ötesinde, potansiyel işbirliği kapsamının genişletilmesi konusunda da görüş birliğine vardı.

 

Motor Kontrol Sistemleri 

 

Motor kontrol sistemleri, motor üzerine yerleşik sensör verilerini kullanarak motorun optimum performansta çalışmasını denetleyen elektronik birimler olarak biliniyor. Motor sağlığı izleme sistemleri yardımıyla, motor performansı uçuş esnasında izleniyor ve toplanan verilerin yerde bulunan bakım merkezinde analiz edilmesiyle motor bileşenlerinin ve parçalarının kalan ömürleri hesaplanabiliyor.

 

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