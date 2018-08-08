ASELSAN, emniyet için kriptolu telsiz üretecek

Ankara ve İstanbul'da emniyet personelinin "milli kriptolu" ve güvenilir telsiz haberleşme ihtiyaçlarını karşılamak üzere Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında sözleşme imzalandı.

Sözleşme ile uçtan uca güvenilir haberleşme ihtiyacının karşılanması amacıyla Milli Kriptolu DMR (Digital Mobile Radio/Sayısal Mobil Telsiz) Telsiz Sistemi kurulacak.



ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen DMR Telsiz Sistemi, Emniyet Genel Müdürlüğü için ilk fazda 15 ilde hizmete sunuldu. İkinci fazda da 7 il için daha sözleşme imzalandı. Üçüncü faz olacak Ankara ve İstanbul illerinin de tamamlanması ile Emniyet Genel Müdürlüğü, ülkenin yaklaşık üçte birinde sayısal haberleşme altyapısına sahip olacak. Kurulacak olan ASELSAN DMR Geniş Alan Sistemi ile İl Emniyet Müdürlükleri telsiz üzerinden veri yapabilme kabiliyetine sahip olacak.



Proje kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü ile iş birliği çerçevesinde ASELSAN tarafından geliştirilen 'Design Turkey İyi Tasarım' ödüllü, mekanik ve elektronik standartları en küçük boyutlar içinde karşılanmış sağlam, güvenilir ve kullanımı kolay bir cihaz olan 3700 Modeli el telsizi de kullanılacak. (DHA)