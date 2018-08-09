ASELSAN Başkanı Görgün: HAVA SOJ sistemleri, savaşta önemli bir silah olacak

Gökhan CEYLAN-Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında, Elektronik Harp Özel Görev Uçakları geliştirilmesi amacıyla Hava Platformu\'nda Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Kabiliyeti (HAVA SOJ) projesi sözleşmesi imzalandı. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, \"HAVA SOJ sistemleri savaş zamanında oldukça önemli bir silah görevini görecek, barış zamanında da düşmanlarımız için caydırıcı bir unsur olacaktır\" dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı Nuri Demirağ Salonu\'nda düzenlenen imza törenine, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz, ASELSAN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAİ) Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil ile ASELSAN ve TAİ yetkilileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra HAVA SOJ projesinin tanıtım filmi gösterildi. Bu sistemle; düşman haberleşme sistemleri ve radarlarının tespit ve teşhis edileceği, konumlarının bulunacağı belirtilirken, özellikle sınır ötesi harekâtta dost unsurlara karşı kullanılamaması amacıyla karıştırılması, aldatılması ve köreltilmesi hedefleniyor. Böylece savaş uçaklarımızın güvenli bir şekilde operasyon icra edebileceği belirtildi. Yerli imkanlarla yapılacak 4 adet HAVA SOJ sisteminin 2023 yılından itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'nın hizmetine gireceği belirtildi.

Kara Konuşlu Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz (KARA SOJ) sisteminden daha üstün teknolojik özelliklere sahip olan HAVA SOJ sisteminin, bir hava aracı üzerinde pek çok elektronik harp kabiliyetini bir araya getireceği ve bu kabiliyette dünyada bilinen başka bir sistem bulunmadığı ifade edildi.

\'DÜŞMANLARIMIZ İÇİN CAYDIRICI BİR UNSUR\'

Proje hakkında bilgi veren ASELSAN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, şunları söyledi:

\"Hizmete girdiğinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bölgemizde ve dünyada hava üstünlüğü kazandıracak olan HAVA SOJ sistemleri bu yönüyle ülkemizin stratejik öneme sahip olduğu sistemlerden bir tanesi. Sitemin sahip olduğu kabiliyetler önemeli bir caydırıcılık unsuru içerdiğinden, ülkemizin etkin ve aktif dış politikasına da katkı sağlayacaktır. HAVA SOJ sistemleri savaş zamanında oldukça önemli bir silah görevini görecek, barış zamanında da düşmanlarımız için caydırıcı bir unsur olacaktır.\"

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ise bu projenin 20 yılı aşkın süredir gündemde olduğunu ve Hava Kuvvetleri\'nin çok uzun zamandır talep ettiğini belirterek, \"Çok değerli bir proje. Şu anda bu tanımlanan kabiliyet gerçekleştiğinde kuvvetlerimiz, dünyada çok çok az olan bir kabiliyete kavuşmuş olacaklar. Bu büyük bir kuvvet çarpanı olarak sahaya yansıyacak\" dedi.

Konuşmaların ardından Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz, ASELSAN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAİ) Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil ile sözleşmeyi imzaladı.

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