-ASEAN KUPASI FİNALİNE LAZER DAMGA VURDU ANKARA (A.A) - 27.12.2010 - Futbolda Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Kupası finali ilk maçında deplasmanda Malezya ile karşılaşan Endonezya takımı, oyuncularının yüzüne lazer ışığı tutulduğu için maçtan çekilme tehdidinde bulundu. Kuala Lumpur'da dün oynanan, 100 bin kişinin izlediği ve Malezya'nın 3-0 üstünlüğüyle biten maça lazer tartışması damgasını vurdu. Endonezya'da başta kaleci olmak üzere bazı oyuncular, ilk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci yarısının başında, yüzlerine lazer ışığı tutulduğu için hakeme şikayette bulundu. 6 dakikalık aranın ardından, ''Lazer ışığı tutulmasının sürmesi halinde maçın yarıda kalabileceği'' anonsu yapıldı ve maça devam edildi. Malezyalı yetkililerin maçın ardından özür dilemesine rağmen Endonezyalı yetkililer, konunun peşini bırakmayacaklarını söylediler. Endonezya takımının maç sırasında çekilme tehdidinde bulunduğu, Malezya Futbol Federasyonu Başkanı Sultan Ahmed Şah'ın sahaya inerek müdahale etmesi sayesinde maça devam edildiği belirtildi. Maçın rövanşı, 29 Aralıkta Cakarta'da oynanacak.