Aşçının vasiyeti 3 kişiye yaşam verdi

Öldüğünde tüm organlarının bağışlanması vasiyetinde bulunan ve önceki gün trafik kazasında yaşamını yitiren aşçı 41 yaşındaki Muhammet Mustafa Karataş'ın organları üç kişiye can verdi.



Karataş'ın, ``Öldüğümde, gerekirse tırnaklarımı bile bağışlayın'' dediği belirtildi.



Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı aşevinin aşçısı Muhammet Mustafa Karataş, önceki gün İsmet Gökşen Caddesi'nde yaya olarak karşıdan karşısına geçmek isterken, Mehmet Volkan Özcan'ın kullandığı 06 ABC 09 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralanmış; yakındaki özel hastaneye kaldırılan Karataş'ın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesi organlarını bağışlamıştı.



Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde organları alınan Karataş'ın yine aynı hastanede karaciğeri 64 yaşındaki Cavit Akdemir'e, bir böbreği de 27 yaşındaki Ramazan Şimşekoğlu'na nakledildi. Diğer böbrek ise Konya'ya götürülerek Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 59 yaşındaki Mithat Değerli'ye nakledildi.



Kısa bir süre önce Karataş'ın, ``Öldüğümde, gerekirse tırnaklarımı bile bağışlayın'' dediğini belirten yakınları, ailesinin de bunu vasiyet sayarak gereğini yaptığını söyledi.



Böbrek nakli yapılan oğlu Ramazan'ın 16 yıldır böbrek hastası olduğunu ve diyalize bağımlı yaşadığını söyleyen annesi Durkadın Şimşekoğlu, ``Ramazan yıllardır bekleme sırasında ancak bir türlü şans gülmedi. Her çağrıldığında bir aksilik oldu. 12'inci kez çağrıldı ve 12'den vurdu. En çok istediği kana kana su içmekti inşallah suya kavuşacak'' dedi.

