"Asbestli borular duruyor"; eski AKP'li belediye başkanı döneminde alınan 12 milyon Euro krediye ne olu?

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, eski AKP Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’nin döneminde “Kırşehir’i asbestli borulardan kurtarmak ve temiz içme suyu sağlamak” amacıyla Dünya Bankası’ndan 12 milyon Avro’luk kredi çekildiğini anımsatarak, “Şehrin birçok yerinde hem asbetli hem de yeni hat üzerinden su verilmeye devam edildiğini öğrendiklerini” açıkladı.

Cumhuriyet'ten Ömer Duran'ın haberine göre, belediyenin mali işlerden sorumlu belediye başkan yardımcısı Hamza Çam da “12 milyon Avro, 2010 yılında Kırşehir’in yeraltındaki tüm asbestli borularının değiştirilmesi için çekilmiş bir kredi. 2015 yılında ödenmeye başlanmış ve biz hâlâ 5. ve 11. aylarda olmak üzere yılda 2 kez Avro üzerinden ödüyoruz bunu. Her taksiti 2 milyon 200 bin TL gibi bir rakam olmak üzere yılda 4 buçuk milyona yakın bir rakam ödüyoruz. Bununla ilgili belediyenin su gelirlerinin yüzde 24’ünün karşılığında bir sözleşme yapılmış. Şu ana kadar 5 yıl boyunca ödeme yapıldı ve yaklaşık 2039 yılına kadar ödemelerin devam edeceği öngörüsü var” dedi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen CHP’li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yurttaşlardan iletilen şikâyetlerin birçoğunu “su patlaklarının” oluşturduğunu söyledi. Şikâyetler sonrasında tamir için bölgeye giden ekiplerin “Kırşehirlinin kullandığı içme suyunun hâlâ asbestli borulardan verilmeye devam edildiğini gördüklerini” ifade eden Ekicioğlu, meydana gelen su patlaklarının asıl nedeninin de bu olduğunu kaydetti. Ekicioğlu, "Şehrin içinde asbestli borular duruyor ve o hatların hepsinde su var. Bizler de buldukça ve arıza oldukça bu boruları devre dışı bırakarak su hattını yeni borularla veriyoruz" diye konuştu.