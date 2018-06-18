Asbaşkan Recep Çınar: 'Teknik direktör konusu hafta içi bitecek'

Tolga YANIK/KONYA,(DHA)

Atiker Konyaspor Asbaşkanı Recep Çınar, teknik direktör konusunun hafta içinde biteceğini söyledi.

Atiker Konyaspor\'da Asbaşkan Recep Çınar, yeşil-beyazlı kulübün teknik direktör arayışı ve yapacağı transferler konusunda açıklamalarda bulundu.

Olağaüstü genel kurul sonrası yoğun bir çalışma temposu içerisine girdiklerini belirten Çınar, \"Öncelikli olarak teknik direktör konusunu ivedilikle çözüp, daha sonra da takımdan gidecek ve kalacak oyuncular konusu ele alınacak. Özellikle teknik direktör konusunda geç kalmayacağız. Bu konudaki belirsizliklerin ortadan kalkması durumunda çok daha net bir takım açıklamaları camiamızla paylaşabileceğiz. Başkanımız Hilmi Kulluk yönetiminde, ikinci başkanımız Selçuk Aksoy, başkan yardımcımız Abbas Kılınç, asbaşkanlarımız Osman Koçak ve Mustafa Aydınalp\'tan oluşan transfer komitemiz, teknik direktörümüzü belirlemesinin ardından listemizde yer alan isimlerle iç ve dış transfer görüşmeleri yapacaktır. Atiker Konyaspor\'umuzun formasını yeni sezonda giyecek isimleri kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda en kısa sürede takımımıza kazandırıp sezon başı hazırlık kampına yetiştirmek istiyoruz\" dedi.

\"ATİKER KONYASPOR İVME KAZANACAK\"

Atiker Konyaspor\'un kısa sürede hissedilir bir ivme kazanacağını belirten Çınar, \"Atiker Konyaspor\'u sevenlerin, Atiker Konyaspor\'u yaşam biçimi haline getirenlerin, Atiker Konyaspor\'a gönül verenlerin sabırlı davranması halinde, Hilmi Kulluk başkanlığındaki Atiker Konyaspor\'un kısa süre içinde hissedilir bir ivme kazanacak. Atiker Konyaspor\'un Süper Lig\'de kalıcı olması için öncelikle mali yapısını düzeltmesi, sonra da hedefini belirlemesi gerekir. Ekonomi yerlerde sürünürken, siz çıkar \'biz şampiyonluk için oynayacağız derseniz\' bu hayal satmaktır. Hilmi Kulluk\' da böyle bir başkan değil. Daha realist, daha gerçekçi bir başkan. Dediğim gibi, kendisine, yönetimine, takımın başına getireceği teknik adama ve oyunculara sabır gösterilirse, bu kulüp iki yıl içinde hem ekonomik olarak, hem de sportif olarak ihya olur\" ifadelerini kullandı.

\"İYİ BİR ALTYAPIYA SAHİBİZ\"

Yeşil-Beyazlı kulübün iyi bir altyapıya sahip olduğunun da altını çizen Çınar, \"Atiker Konyaspor iyi bir altyapıya sahip. Sabır sadece yukarısı için değil, altyapı içinde gerekli. Zahir Renklibay önderliğindeki altyapının kesinlikle yeniden organize edilerek, Atiker Konyaspor\'un ihtiyaçlarına cevap verecek hale getirilecektir. Amatör kulüplerden de maksimum düzeyde yararlanacak olan Renklibay\'a bu anlamda destek verilecektir. Konya\'nın bu kaynağı mutlaka kullanılacaktır\" diye konuştu.

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