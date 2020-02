Asbaşkan Çınar: "Fenerbahçe'yi yenecek gücümüz var"

Tolga YANIK / KONYA (DHA) - Atiker Konyaspor Asbaşkanı Recep Çınar, Fenerbahçe\'yi yenecek güçlerinin ve inançlarının olduğunu söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında elde edilen galibiyetin hem taraftarları hem de kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Recep Çınar, milli takım arasından sonra karşılaşacakları Fenerbahçe\'yi yenecek güçlerinin olduğunu söyledi. Çınar, \"Bu ligin güçlü ekiplerinden Yeni Malatyaspor takımını deplasmanda yenmek önemlidir. Bu galibiyet hem bizleri hem de taraftarlarımızı memnun etmiştir. Doğruyu söylemek gerekirse ligin ilk haftalarında kıskanılan bir takım hüviyetindeyiz. Tarihimizin en iyi başlangıcını yapmış bulunuyoruz. İnşallah başarılı sonuçlar almaya devam ederiz. Artık bu maç geride kaldı, önümüzdeki Fenerbahçe maçına yoğunlaşmalıyız. Herkesin malumu Fenerbahçe takımı yaralı. Hem iç sahada hem deplasmanda iyi sonuçlar alamıyorlar, dolayısıyla bizimle oynayacakları maça farklı bakıyorlar. Bu nedenle bizi zorlu bir müsabaka bekliyor. Ancak, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde de söylediğim gibi, hiçbir takım yenilmez değil. Yeni Malatyaspor’u deplasmanda yenen Atiker Konyaspor’un Fenerbahçe’yi de geçecek gücü ve inancı var\" dedi.

\"HİÇBİR TAKIM FAVORİ DEĞİL\"

Ligin ilk dört haftasında her takımın birbirini yenebileceğini gördüklerini belirten Recep Çınar, \"Bu sezon takımlar çok değişken sonuçlarla karşı karşıya kalacak. Sezonun ilk dört haftasına baktığımız zaman, her takımın her takımı yenebileceğini gördük. Hiçbir takım favori değil. Ligin amiral gemisi gibi görünen takımlar 4\'üncü haftayı zararla kapattılar. 3 takım toplamda 8 puan kaybetti. Bu takımların puan kaybettiği bir haftada bizim Yeni Malatyaspor deplasmanından 3 puanla dönmemiz son derece önemli diye düşünüyorum. Aslında biz 6 puanlık bir maçı kazandık. Meseleye böyle de bakmak lazım. Sonuçta kazandığımız için mutluyuz\" diye konuştu.

