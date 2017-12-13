ASBAŞ'a 6 milyon dolar yatırım bütçesi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Serbest Bölge İşleticisi AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, 2017\'yi 700 milyon dolarlık ticaret hacmiyle kapamaya hazırlandıklarını söyledi. Gürses, başta rıhtım bölgesi olmak üzere yatırımlar için 6 milyon dolar bütçe ayrıldığını belirtti.

ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, 2017\'yi yatırım ve projelendirme yılı ilan ettiklerini, 2108\'de öncelikli yatırımlarının rıhtım olduğunu söyledi. \'ASBAŞ\'a hangi yatırım yapılırsa tüm sektörün ihtiyacını çözer\' düşüncesiyle toplantılar yapıldığını belirten Gürses, \"Çalışmalarımızda nihai aşamaya gelmiş durumdayız. Yatırımlara fiilen başlayacağız. Yat bakım onarım çalışmaları için karada da çalışmalar hazırlandı. Birkaç ay içinde hayata geçirmiş olacağız. Rıhtımlarla ilgili 6 milyon dolar yatırım bütçesi öngörüldü. Yüzer havuz denilen sistem 1 yıl içinde, ship lift ise 16 ila 24 ay arasında teslim ediliyor. Yeni yatırımcıları çekmek için bu yatırımlar çok önemli\" dedi.

Serbest Bölge\'deki yat sektöründe çok iyi bir noktaya gelindiğini anlatan Gürses, \"Dünyadaki gelişmelere uygun firmalar daha büyük boydaki yatlarla ilgili görüşmeler yapıyor. 60 ile 70 metre yat yapımı için görüşmeler yapıyoruz. Aynı zamanda bakım onarımla ilgili talepler de geliyor. Bu yatları Serbest Bölge\'ye getirip yapıp göndermek istiyorlar. Buradaki mevcut kapasite 50 metre, 500 ton. Aslında yüksek bir kapasite ama biraz önce bahsettiğim metrajlara çıkmamız için de yeni bir yatırım gerekiyor. Bunlar da kolay yatırımlar değil. Türkiye\'de sadece yüzer havuz yatırımları yapılmış. Dünya üzerinde \'ship lift\' denilen sistemler rağbet görüyor\" dedi.

2017\'Yİ 700 MİLYON DOLAR TİCARET HACMİYLE KAPAYACAĞIZ

ASBAŞ bünyesindeki firmaların 2001 yılı içinde yat üretimine başladığını vurgulayan Gürses, yat satışlarının öncelikle ABD, İngiltere, Hollanda, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Katar gibi ülkelere yapıldığını aktardı. Yat üretiminin başladığı günden bu güne 367 yat teslim edildiğini vurgulayan Gürses, \"Günümüze kadar yat üretiminden 906 milyon dolar kazanıldı. Şu an burada 56 yat firması bulunuyor. Bunların 46\'sı üretim firması. Firmalar, 2017 yılı içinde 30 yatı teslim etti. Bu yatların geliri 121 milyon dolar. Yıl sonuna kadar teslim edilecek yat sayısının 34 olması hedefleniyor. Bölgemizin 2016 yılı ticaret hacmi 661.5 milyon dolar, bu yılı ise 700 milyon dolar ticaret hacmiyle kapamayı öngörüyoruz\" diye konuştu.

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