'Asansörlerin periyodik bakımını yaptırın' uyarısı

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA) - YOZGAT Makine Mühendisleri Odası Başkanı Tahir Demirel, bina içindeki ulaşımı kolaylaştıran asansörlerin periyodik bakımlarının yaptırılması konusunda uyarıda bulundu.

Yozgat Makine Mühendisleri Odası Başkanı Demirel, bakımı düzenli yapılmayan ve güvenlik önlemi alınmayan asansörlerde, üzücü olayların yaşanabileceğini belirtti. Demirel, “Gelişen ve büyüyen şehirlerin çok katlı binalara ihtiyaç duyması ve bu tip binalara yönelmesi, pek çok açıdan zaruri olmuştur. Çağdaş ve planlı bir kentleşme oluşumunda ortaya çıkan çok katlı binaların ve binalarda kullanılan asansörlerin önemi ve kullanımı da her geçen gün artmaktadır. Gün geçtikçe yoğunlaşan asansör kullanımı, gerekli denetimlerin yapılmamasından ve doğru kullanılmamasından dolayı asansör kazalarını da beraberinde getirmektedir” dedi.

Yozgat Makine Mühendisleri Odası ile Yozgat Belediyesi arasında imzalanan protokolle 2 yıl boyunca gerekli kontrollerin oda tarafından yapılacağını hatırlatan Başkan Demirel, şunları söyledi:

​\"Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği\'nin 15\'inci maddesinde, bina sorumlu yükümlülüklerinde, asansörün periyodik kontrolleri bina sorumlusuna aittir. Yıllık kontrol faaliyetleri kapsamında, bina sorumlusunca kontrolüne izin verilmeyen veya asansör monte eden veya onun yetkili servisinin nezaret etmekten imtina etmesi nedeniyle kontrolü yapılamayan veya kontrol neticesinde can ve mal güvenliği açısından tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli düzeltme faaliyetleri gerçekleştirilmeyen asansör, yıllık kontrolü yapılıncaya kadar veya gerekli düzeltme faaliyetleri tamamlanıncaya kadar yapının bağlı bulunduğu belediye tarafından mühürlenerek hizmetten men edilecektir.\"



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