Asansörlere ‘kimlik kartı’ numarası verilecek

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Muhsin Dere, ülke genelinde kayıtlı 431 bin asansöre "kimlik kartı" numarası vererek belediyeler ve A tipi muayene kuruluşları kanalıyla asansörlerin yıllık periyodik muayenelerini yaptıracaklarını söyledi.

Dere, 2015 yılının güvensiz asansörlerle mücadele yılı olacağını vurguladı. Yurt genelinde 431 bin asansörün bulunduğunu, geçen yıl yapılan denetim faaliyetleri kapsamında 152 bininin periyodik muayenesinin yapılabildiğini anlatan Dere, bunlardan 96 bininin "güvensizlik" anlamına gelen kırmızı etiketle etiketlendirildiğini kaydetti.

Dere, bunların periyodik muayenesi yapılan asansörler olduğuna dikkati çekerek, denetimleri yapılamayanların durumunun daha vahim durumda olduğunu vurguladı.

Bu durumla ilgili acil tedbir kararları aldıklarını ifade eden Dere, şöyle devam etti:

"Kırmızı etikete sahip asansörlerin bir an önce kullanıma kapatılması, belediyeler tarafından gerekli tedbirlerin alınması, A tipi muayene kuruluşlarının denetimleri gibi çeşitli konu başlıklarındaki çalışmalarımız son noktaya gelmiş durumda. 2015 yılında asansör monte eden bütün firmalar ki kayıtlı bin 375 montajcı firma var, 300 civarında da bakım yapan asansör firması var, bunların tamamını denetleyeceğiz. Bunların denetim süreçleri ile ilgili gerekli tedbirleri de alacağız."

'Cezai müeyyideler ağırlaştırılacak'

Dere, bütün asansörlerin kimlik kartına sahip olmasının gelecek yılki planlamalar arasında olduğuna işaret etti. Bu sayede asansörlerin bakımlarının sistem üzerinden takibinin yapılacağını anlatan Dere, "Kayıtlı 431 bin asansöre kimlik kartı numarası vererek, belediyeler ve A tipi muayene kuruluşları kanalıyla asansörlerin yıllık periyodik muayenelerini yaptıracağız" dedi.

Dere, güvensiz asansörlerin kapatılması ya da güvenilir hale getirilmesi hususunun yaşanabilecek kazaların önüne geçilebilmesi açısından önemli olduğunu vurgulayarak, güvensiz asansörlerle ilgili gerekli cezai müeyyidelerin daha da ağırlaşacağını kaydetti.