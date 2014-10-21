T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Asansörlere ‘kimlik kartı’ numarası verilecek

Kayıtlı 431 bin asansöre ‘kimlik kartı’ numarası verilerek belediyeler ve A tipi muayene kuruluşları kanalıyla asansörlerin yıllık periyodik muayenelerinin yaptırılacağı belirtildi

21 Ekim 2014 16:53

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Muhsin Dere, ülke genelinde kayıtlı 431 bin asansöre "kimlik kartı" numarası vererek belediyeler ve A tipi muayene kuruluşları kanalıyla asansörlerin yıllık periyodik muayenelerini yaptıracaklarını söyledi.

Dere, 2015 yılının güvensiz asansörlerle mücadele yılı olacağını vurguladı. Yurt genelinde 431 bin asansörün bulunduğunu, geçen yıl yapılan denetim faaliyetleri kapsamında 152 bininin periyodik muayenesinin yapılabildiğini anlatan Dere, bunlardan 96 bininin "güvensizlik" anlamına gelen kırmızı etiketle etiketlendirildiğini kaydetti.

Dere, bunların periyodik muayenesi yapılan asansörler olduğuna dikkati çekerek, denetimleri yapılamayanların durumunun daha vahim durumda olduğunu vurguladı.

Bu durumla ilgili acil tedbir kararları aldıklarını ifade eden Dere, şöyle devam etti:

"Kırmızı etikete sahip asansörlerin bir an önce kullanıma kapatılması, belediyeler tarafından gerekli tedbirlerin alınması, A tipi muayene kuruluşlarının denetimleri gibi çeşitli konu başlıklarındaki çalışmalarımız son noktaya gelmiş durumda. 2015 yılında asansör monte eden bütün firmalar ki kayıtlı bin 375 montajcı firma var, 300 civarında da bakım yapan asansör firması var, bunların tamamını denetleyeceğiz. Bunların denetim süreçleri ile ilgili gerekli tedbirleri de alacağız."

 

'Cezai müeyyideler ağırlaştırılacak'

 

Dere,  bütün asansörlerin kimlik kartına sahip olmasının gelecek yılki planlamalar arasında olduğuna işaret etti. Bu sayede asansörlerin bakımlarının sistem üzerinden takibinin yapılacağını anlatan Dere, "Kayıtlı 431 bin asansöre kimlik kartı numarası vererek, belediyeler ve A tipi muayene kuruluşları kanalıyla asansörlerin yıllık periyodik muayenelerini yaptıracağız" dedi.

Dere, güvensiz asansörlerin kapatılması ya da güvenilir hale getirilmesi hususunun yaşanabilecek kazaların önüne geçilebilmesi açısından önemli olduğunu vurgulayarak, güvensiz asansörlerle ilgili gerekli cezai müeyyidelerin daha da ağırlaşacağını kaydetti.

ETİKETLER

asansörkimlik kartınumarasımuhsin derekayıtbakımmuayene

İlgili Haberler

39 ilde asansör faciası kapıda; TSE 4'te 3'üne kırmızı etiket vurdu!

Türk Standartları Enstitüsü’nün yaptığı araştırmada bakım firmalarının yapmış olduğu bakımların yüzde 95’inin sahte olduğu ortaya çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24