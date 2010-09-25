Asansörlerde mikroplar 'koloni' kurmuş

T24- Asansör düğmeleri, umumi bir tuvalet oturağından 40 kat daha fazla mikrop taşıyor!



Daily Mail’in haberine göre, oteller, lokantalar, bankalar, bürolar ve havalimanlarında yapılan bir araştırmada, bir asansör düğmesinin bir santimetre karesinde 313 "koloni oluşturan birim" bakteri bulunduğu tespit edildi.



Bir tuvalet oturağının bir santimetre karesinde ise sadece 8 koloni oluşturan birim bakteri bulunduğu kaydedildi.





Arizona Üniversitesi için araştırmayı yapan Microban Europe’tan Dr. Nicholas Moon, işlek bir binadaki asansörün düğmelerine her gün yüzlerce kişinin dokunduğunu hatırlatarak, "düğmeler düzenli olarak silinse bile buralarda bakteri oluşum potansiyeli çok yüksektir" dedi.



Daha önce yapılan bir araştırma da bir büro masasının bir tuvalet oturağından 400 kat fazla bakteri taşıdığı, bilgisayar klavyelerinin de tuvaletlerden 4 kat fazla mikrop barındırdığı tespit edilmişti.



