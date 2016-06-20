Asansörde mahsur kaldı, sesini kimseye duyuramadı, cesedi 25 gün sonra bulundu!

İzmit'te yaklaşık bir aydır haber alınamayan 61 yaşındaki Mustafa Ahmet Tekdoğan, tek başına yaşadığı apartmanın asansöründe ölü bulundu. Mustafa Ahmet Tekdoğan'ın arızalanan asansörde mahsur kalarak yaklaşık 25 gün önce öldüğü belirlendi.

DHA'nın haberine göre olay, İzmit Akçakoca Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki 6 katlı İrem Apartmanı'nda meydana geldi. Binanın sahibi olan, 17 Ağustos depreminde başka bir binada oturan ailesini kaybetmesinin ardından psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Mustafa Ahmet Tekdoğan yaklaşık bir ay önce ortadan kayboldu. Binanın zemin katındaki markette çalışanlar, apartmandan gelen ağır koku nedeniyle polisi aradı. Binanın giriş kapısının kapalı olması nedeniyle itfaiye ekipleri merdivenle binaya pencereden girdi.

5 ve 6. katlar arasında durmuş

Ekipler kokunun kaynağını bulmak için tüm binayı inceledi. Bina içerisinde kimseye rastlamayan ekipler kokunun asansörden geldiğini tespit ederek asansörün kapısını açtı. Asansörün 5 ve 6'ıncı katlar arasında kaldığı ve içerisinde de Mustafa Ahmet Tekdoğan'ın cesedinin olduğu görüldü.

Cep telefonu kullanmıyormuş

Olay yerinde yapılan incelemede, Mustafa Ahmet Tekdoğan'ın arızalanan asansörde mahsur kaldığı, cep telefonu kullanmaması nedeniyle kimseyi arayamadığı, sesini de kimseye duyuramadığı için havasızlıktan öldüğü anlaşıldı. Daha önce binanın 3 katında halı mağazası olduğu, en üst katta Mustafa Ahmet Tekdoğan'ın yaşadığı, diğer katların ise uzun zamandır boş olduğu belirtildi. Tekdoğan'ın cenazesi otopsi için Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.