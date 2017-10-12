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Asansörde mahsur kalan bedensel engelli öğrencileri itfaiye kurtardı

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'deki Atatürk Ortaokulu'nda, bozulan asansörde mahsur kalan bedensel engelli öğrenciler Ömer Mert Kurt (14) ile Emre Üregen (12), 3 buçuk saat sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

12 Ekim 2017 01:22

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'deki Atatürk Ortaokulu\'nda, bozulan asansörde mahsur kalan bedensel engelli öğrenciler Ömer Mert Kurt (14) ile Emre Üregen (12), 3 buçuk saat sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Barbaros Mahallesi\'ndeki Atatürk Ortaokulu\'nda meydana geldi. İddiaya göre, bedensel engelli öğrencilerden 8\'inci sınıf öğrencisi Ömer Mert Kurt 1\'inci katta, 6\'ncı sınıf öğrencisi Emre Üregen ise 3\'üncü katta bozulan asansörde mahsur kaldı. Kurt ile Üregen\'in aileleri okula gelerek asansörün onarılmasını bekledi. Yaklaşık 3.5 saat süren çalışma sonucu asansördeki sorun çözülemeyince, Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi.
Okula gelen itfaiye personelleri, kucakladıkları çocuklarıa okuldan çıkardı. Engelli çocuklarının 3,5 saat sonra okuldan çıkmasına tepki gösteren Ömer Mert Kurt\'un annesi 38 yaşındaki ev hanımı Nezihe Kurt, \"Bugün okulda asansörümüz bozuldu. Bu yüzden sıkıntı yaşadık. Sınıftan çıktığımızda asansör bozuktu. Ve 3.5 saattir sınıfta bekledik. Yani ara katta asansörün olmasını bekledik. Ve biz bu sıkıntıyı 2 senedir yaşıyoruz. Bundan dolayı bir sıkıntımız var. İndiremedik. Baya bir zorlandık. En sonda itfaiyeyi aramaya karar verdik. Okulda bizden başka hiç kimse kalmadı. İtfaiye sağ olsun gelip, çocuklarımızı indirdi. 2 senedir çocuklarımız bu durumda. Ve biz Milli Eğitime kadar, gittik. Sorunun çözüleceğini söylüyorlar. Ama 2 senedir hala bu okulun asansör sıkıntısı bitmedi\" dedi.
Asansörün bozulması sebebiyle 3.5 saat sonra 3\'ncü kattan aşağıya itfaiye ekiplerinin sırtında aşağıya indirilen 6\'ncı sınıf öğrencisi Mahsur kalan öğrencilerden Üregen ise, bu zorluğu hep yaşadıklarını ve derslerinin de bu yüzden aksadığını belirterek, \"Sınıftan çıktığımızda asansör bozuktu. Asansör birkaç saat yapılmadı. İtfaiye ekipleri gelip, bizi indirdikten sonra çıktık\" dedi. 

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