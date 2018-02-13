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Yaşam

Asansörde karşılaştığı komşusunu bayıltıp, tecavüz etti!

Antalya'da Kırgız kadına tecavüzle suçlanan A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

13 Şubat 2018 03:17

Antalya’da Kırgız uyruklu A.B., asansörde karşılaştığı alt komşusu A.A.’nın kendisini asansörde bayıltıp evinde tecavüz ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu. Suçlamayı kabul etmeyen A.A., tutuklandı.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde 7 katlı bir apartmanın 6’ncı katında oturan ve evlere temizliğe giderek geçimini sağlayan Kırgız A.B., aynı apartmanın 5’inci katında oturan sevgilisinin yanına gitmek için 7 Şubat günü saat 01.15 sıralarında evinden çıktı.

İddiaya göre, asansörde karşılaştığı komşusu A.A., kadının ağzını bezle kapatıp evine götürdükten sonra ilaç içirip bayılttı, ardından tecavüz etti.
 

“Tehdit edip kapının önüne bıraktı”

 

A.B., ertesi gün tecavüze uğradığı iddiasıyla polise başvurdu. A.B. polisteki ifadesinde, sabah uyandığında yatakta çırılçıplak olduğunu, A.A’nın kimseye söylememesini belirterek tehdit edip kapının önüne bıraktığı iddiasında bulundu.
 

Nöbetçi mahkeme tutukladı

 

İhbarın ardından harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, A.A’yı gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen A.A., ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. A.A, "Kendisiyle asansörde karşılaştık. El sıkışıp benim daireye geçtik. Alkol aldıktan sonra seviştik. Sabah uyanınca benden 300 lira istedi. Ben de öncesinde para konuşmadığımızı söyledim. ’Rezillik çıkarırım’ dedi. Ben de evden çıkardım" iddiasında bulundu. 

 A.A., ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

 

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