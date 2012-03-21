Asansörde karşılaştığı genç kızı taciz etti

T24 - Samsun'da 37 yaşındaki Yusuf Karagülleci asansörde sıkıştırdığı 17 yaşındaki H.Y. isimli kızı sarılıp öpmek istediği iddiasıyla tutuklandı. Atakum ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de oturan ve üniversite sınavlarına hazırlanan H.Y., dershane çıkışından sonra oturduğu apartmanın asansörün kapısına geldi.

H.Y.’yi takip eden Yusuf Karagülleci adres sorma bahanesiyle asansöre binen kıza yanaşırken "Benden sakın korkma. Sadece yanağından öpeceğim. Bağırırsan rezil olursun" dedi.

Karagülleci'nin sarıldığı H.Y. çığlık attı.

Bunun üzerine Yusuf Karagülleci kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen polis zanlıyı yakaladı. Suçlamaları reddeden tacizci tutuklandı.