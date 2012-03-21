T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Asansörde karşılaştığı genç kızı taciz etti

Samsun'da 37 yaşındaki Yusuf Karagülleci asansörde sıkıştırdığı 17 yaşındaki H.Y. isimli kızı sarılıp öpmek istediği iddiasıyla tutuklandı.

21 Mart 2012 00:46

 

T24 - Samsun'da 37 yaşındaki Yusuf Karagülleci asansörde sıkıştırdığı 17 yaşındaki H.Y. isimli kızı sarılıp öpmek istediği iddiasıyla tutuklandı. Atakum ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de oturan ve üniversite sınavlarına hazırlanan H.Y., dershane çıkışından sonra oturduğu apartmanın asansörün kapısına geldi.
 
H.Y.’yi takip eden Yusuf Karagülleci adres sorma bahanesiyle asansöre binen kıza yanaşırken "Benden sakın korkma. Sadece yanağından öpeceğim. Bağırırsan rezil olursun" dedi.
 
Karagülleci'nin sarıldığı H.Y. çığlık attı.
 
Bunun üzerine Yusuf Karagülleci kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen polis zanlıyı yakaladı. Suçlamaları reddeden tacizci tutuklandı.
 

ETİKETLER

ASANSÖR

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24