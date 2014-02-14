Asansörde güvenlik sistemi devre dışı kaldı, kadın parçalara ayrıldı!

Korku filmlerinde sıkça rastlanan asansörde ölüm sahnesi Rusya’da gerçek oldu. 21 yaşındaki genç anne Olga Tilinina, binmeye çalıştığı asansörde tüm güvenlik sistemleri devre dışı kaldığı için önce otomatik kapı tarafından sıkıştırıldı, sonra da hareket eden asansör kadını katlar arasında resmen giyotin misali parçaladı.

Asansörü faciası başkent Moskova yakınında Dmitrov kasabasında 6 Şubat akşamı meydana geldi. Genç anne Olga Tilinina iki yaşındaki oğlu Maksim’i akşam üzere hava alması için bahçeye çıkarmıştı.

Bir süre sonra eve dönme kararı alan anne, bir elinde çocuğu birinci kattaki asansörün düğmesine bastı. Kapı açıldığında Olga tam içeri adımını attığında üst katlardan başka biri asansörün çağrı düğmesine bastı. 23 yıldan beri kullanılan antika asansörün tüm emniyet sistemleri devre dışı kaldığı için kapı kapanmaya başladı ve aynı anda kabin yukarıya doğru harekete geçti.

Elinden tuttuğu çocuğu Maksim’i sadece koridora doğru itmeyi başaran anne, saniye sonra hareket eden asansör tarafından birinci ve ikinci kat arasında feci şekilde sıkıştı. Olga’nın trajik şekilde can vermesini tanık olmak zorunda kalan Maksim ise yardıma gelen apartman sakinlerine sadece “Annemin ayağı burada kaldı” diyebildi.

Olay yerine kurtarma ekipleri geldiğinde iş işten çoktan geçmişti. Asansör olayında asıl ilginç nokta ise kazadan üç saat önce bakım servisinin asansörü gözden geçirmiş olması. Apartman sakinleri gelen teknisyenlerin büyük olasılıkla otomatik kapıyla asansörünün hareketini senkronize eden emniyet kilidini devre dışı bıraktıklarına inanıyor.

Rusya Soruşturma Komitesi ise olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Teknik servisin feci kazadan sorumlu olduğu belirlenmesi durumunda 10 yıla varan hapis cezası kendilerini bekliyor.

Anneleri ölen iki yaşındaki Maksim ile 1 yaşındaki Yegor’un babası 24 yaşındaki Dmitriy ise eşinin asansörde feci can verdiğine hâlâ inanamıyor. Dün bir parça kendine gelen Dmitriy, “Hayatımı bundan böyle çocuklarıma hem babalık hem annelik yaparak geçireceğim. Suçluların ortaya çıkartılmasını istiyorum” şeklinde konuştu.