Asansör kulesinde eylem yapan madencilerin talepleri kabul edildi

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Hattat Holding’e bağlı Hema maden şirketinin işlerine son verdiği 2 işçi, asansör kulesinde cuma günü başlattıkları eylemlerini 5'inci günde sona erdirdi. Eylem yapan 2 işçinin tüm alacakları banka hesaplarına yatarken eyleme destek veren diğer işçilerin de hesaplarına 2 bin TL para yatırıldı.

5 Eylül Cuma günü sabah saatlerinde maden ocağında işçiler eyleme başladı. İşçilerden Serdar Aslan ve Bülent Çevik, şirkete ait 80 metre yükseklikteki asansör kulesine çıkarak eylem başlattı. Genel Maden İşçileri Sendikasının (GMİS) şirket yöneticileri ile yaptığı görüşmeler sonucu şirket, akşam saatlerinde kulede eylem yapan 2 işçinin bütün alacaklarını hesap numaralarına yatırırken aşağıda eylem yapan arkadaşlarına da 51 günlük maaşın 2 bin TL'sini hesaplarına yatırarak geri kalan paraların ise 25 gün içinde ödeneceğini taahhüt etti.

İşçilerin aşağıya inme kararının ardından kule dibinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. 2 işçi çıktıkları gibi merdivenden aşağıya inerken, arkadaşları tarafından alkışlandı. İşçiler daha sonra 112 Acil ekipleri tarafından Amasra Devlet Hastanesine götürüldü. Burada sağlık kontrolünün ardından karakolda ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya, eylemin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, "Kulede eylem yapan arkadaşların hesaplarına paraları yatırıldı. Yine aşağıda bekleyen arkadaşlarımıza 2 bin TL hesaplarına yatırıldı. Biz sendika olarak arkadaşlarımıza elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. İnşallah bundan sonraki işçi emekçi üzerinde sermaye haline getirilmez, yine inşallah böyle bir durumla tekrar karşılaşmayız. Mevcut şu anda şirkete çalışan sendikalı arkadaşlarımız var. Yine onlarında alacakları var, onları da önümüzdeki hafta yatıracaklarını söylediler. İnşallah bundan da olumlu sonuç alırız" dedi. (DHA)