Asansör halatı koptu yere çakılan 11 kişi yaralandı

Adana'da serbest düşüş aletinin asansör halatının kopması sonucu 2 metreden yere çakılan 16 kişiden 11'i yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki lunaparkta serbest düşüş aletine binerek eğlenmek isteyen 16 kişi asansöre bindi. 16 kişi, yaklaşık 30 metreyi bulan asansörün yukarı aşağı ani hareketleri ile adrenalin yaşamaya başladı.

Ancak, bir süre sonra tekrar asansör yükselmeye başladığı sırada halatın kopması sonucu 2 metreden yere çakıldı. 2 metre yükseklikten oturdukları korumalı koltuklarla yere çakılan 16 kişiden 11'i çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve CANKUR ekibi sevk edildi. Yaralanan İklim Ergen (12), Deniz Atay (45), Melike Özbey (15), Ulkiye Çağıran (15), Satı Dilek Özbey (46) ve Beril Özbey (12) Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne, Mustafa Özer (20), HasanHüseyin Şimşek (19), Mehmet Mert Gönen (16), Nail Demir (16) ve Burak Efe Yıldırım (13) Balcalı Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Halatın, tam yükseklikte ya da serbest düşüş sırada kopmamış olması, büyük bir facianın yaşanmasını engelledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.